Skotske Law, som vant ligaen med Manchester United i 1964/65- og 66/67-sesongen, velger å stå fram med diagnosene mens han ennå er i stand til å snakke.

– Det er en utrolig vanskelig og problematisk sykdom jeg har sett mange av mine venner være gjennom, sier Law ifølge SkySports.

81 år gamle Law vant gullballen i 1964, og ble dermed den første personen fra Skottland til å gjøre det. Han vant også den gjeveste europacupen med de røde djevlene før han la opp i 1974.

Han sier at han nå vil takle sykdommen på best mulig vis, og at han derfor vil gå ut med nyheten om sykdommen selv.

– Jeg merker meg hvordan hjernen min forverres og hvordan minnet mitt unngår meg når jeg ikke vil det, og det skaper usikkerhet i situasjoner som er utenfor min kontroll, sier han og legger til:

– Jeg forstår hva som skjer og det er derfor jeg vil adressere situasjonen min mens jeg kan, fordi jeg vet at det vil komme dager der jeg ikke forstår, og jeg hater tanken på det akkurat nå.