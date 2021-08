Haaland åpnet sesongen med hattrick da Dortmund tok seg videre i første runde av cupen mot 3.-divisjonslaget Wehen Wiesbaden. Lørdag fortsatte han showet i Bundesliga-premieren.

Først sørget han for målgivende pasninger. Haaland spilte fram Marco Reus etter 23 minutter forut for Dortmunds 1-0-scoring. Frankfurt utlignet etter et selvmål, men så sto Haaland bak nok en assist før han scoret selv.

Dortmund-målene kom med to minutters mellomrom etter litt over halvtimen spilt.

Jens Petter Hauge startet på benken for Eintracht Frankfurt, men var en av bortelagets tre bytter til pause. 21-åringen fikk sjansen på høyrekant, mens klubbens stjernespiller Filip Kostic spilte på Hauges foretrukne venstrekant.

Det ble også mål på første forsøk for Hauge, som pyntet på resultatet med sin 2-5-redusering like før slutt. Før det hadde Haaland vært nest sist og sist på ballen da Dortmund gikk opp til 4-1 og 5-1.

I servitørrollen

Dortmund er kjent for sitt gode kontringsspill, og det var på flotte kontringer Haaland skulle få sine målgivende pasninger. På 1-0 førte han ballen fra midtbanen til 16-meteren før han serverte Reus, mens på 2-1 sendte han ballen i perfekt tidspunkt ut til Thorgan Hazard.

Mellom de to assistene hadde Frankfurt utlignet, etter et klønete balltap fra Dortmund på egen banehalvdel. Felix Passlack sendte ballen i eget nett da han prøvde å stoppe gjestene på vei gjennom.

Men Haalands andre målgivende for dagen og sesongens første Bundesliga-mål sørget for 3-1 til pause. Scoringen kom på velkjent Haaland-vis da nordmannen stakk i bakrom og var sikker alene med keeper.

Haaland sendte ballen til Giovanni Reyna da amerikaneren la på til 4-1 etter 59 minutter, men Bundesliga krediterte han ikke for en assist.

Hauge kom ikke i hovedrollen i den norske duellen, men lurte med seg et mål på tampen da han var fri på bakre stolpe etter en corner.

Ublidt møte for Nielsen

Tidligere på dagen hadde en annen norsk angrepsspiller fått smake på årets Bundesliga, da Håvard Nielsen og hans Greuther Fürth sesongåpnet mot Stuttgart.

Nielsen & co. reiste nok hjem fra returen til Bundesliga med en vond smak i munnen. Borte mot Stuttgart ble det stortap med hele 1-5. Nielsen spilte 59 minutter og ble byttet ut på stillingen 0-3.

Stuttgart topper dermed tabellen foran Hoffenheim, som vant 4-0 over Augsburg. Dortmund er på tredjeplass.

Greuther Fürth har vært i toppdivisjonen én gang tidligere, men rykket direkte ned i 2012/13-sesongen. Sesongen etter fikk Nielsen sin Bundesliga-debut på lån i Eintracht Braunschweig.