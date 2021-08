Drømmestart for Solskjærs United: – Kunne ikke bedt om mer

Ole Gunnar Solskjærs lag kom kjapt ut av startblokkene i ligapremieren på hjemmebane. Etter at et par gode sjanser ble forspilt, var det selvfølgelig Bruno Fernandes som kunne åpne målkontoen etter 31 minutter.

Luke Ayling utlignet like etter hvilen, men Pogba og Fernandes hadde ingen planer om at det skulle stoppe festen for de rødkledde. Pogba serverte først Greenwood og så Fernandes da Solskjærs lag gikk opp til 3-1 rett etter Leeds-utligningen.

Noen få minutter senere sikret Fernandes hattrick ved å banke inn 4-1 etter en fantastisk pasning fra Victor Lindelöf. Deretter sto Pogba for sin fjerde assist for dagen da Fred ble med på festen og la på til 5-1.

– Jeg kan ikke si at jeg kunne bedt om mer enn dette. Selvfølgelig ville jeg ha en «smultring» og ikke slippe inn mål, men hvis du hadde gitt meg det her før kampen, hadde jeg tatt det med begge hendene, sa Solskjær til TV 2 etter kampen.

Jadon Sancho fikk debuten da han kom inn med 16 minutter igjen å spille, og før kampen ble Raphaël Varane bekreftet klar og presentert for fansen på det som ble en skikkelig jubeldag på Old Trafford. Hattrick-helt Bruno Fernandes fikk i etterkant ros av Solskjær.

– Han er en vinnerskalle, og legger press på seg selv og alle. Han er unik, og er en spiller som liker risiko og presset. Når du er United-spiller eller trener, skal du kose deg under et sånt press.

Neste kamp for Manchester United er borte mot Southampton neste søndag. Leeds skal spille hjemme mot Everton dagen før.

Fernandes i gang

Solskjærs United tok initiativet mot et Leeds-lag som satset på raske kontringer for å få med seg poeng i en tøff bortekamp.

Leeds fikk en god mulighet ved Rodrigo etter 26 minutter, men kort tid etter tok Fernandes Manchester United i føringen. Portugiseren ble sendt alene gjennom etter flott forarbeid fra Pogba og fikk lurt ballen i mål via Illan Meslier.

Kristoffer Klaesson var på plass på benken til Leeds etter overgangen fra Vålerenga i sommer, og han fikk se Meslier hindre at United økte ledelsen før pause.

Pogba-show

Meslier fikk det langt tøffere i 2. omgang, men først var det Leeds som skulle score. Utligningen kom etter et drømmemål av Ayling. 29-åringen fikk ballen fra venstreback Stuart Dallas og klinte ballen opp i krysset fra like utenfor 16-meteren.

Leeds-jubelen stilnet få minutter etter. De røde djevlene gikk opp i ledelsen på ny da Pogba fant Greenwood med en strøken gjennombruddspasning, og engelskmannen banket ballen i mål.

Dagens tredje målgivende pasning fikk Pogba kun to minutter senere da de rødkledde gikk opp til 3-1.

Franskmannen spilte gjennom Fernandes, som vendte vekk forsvaret før han snek ballen over mållinjen. Ayling prøvde forgjeves å klarere på strek, men mållinjeteknologien bekreftet at ballen akkurat var over streken.

Seks minutter senere scoret Fernandes sitt hattrick med nok en klassescoring. Denne gangen var det Lindelöf som sto for krempasningen, da han fra egen banehalvdel fant Fernandes på vei bak forsvaret.

Sancho-debut

I det 69. minutt sto Pogba for nok en målgivende pasning da Manchester United kom på enda et flott angrep, som endte med at Fred kunne legge på til 5-1. Pogbas assist-oppvisning imponerte Solskjær.

– Imponerende. Jeg var usikker på formen hans, for han hadde bare spilt 45 minutt og har ikke vært med oss så veldig lenge, mindre enn to uker. Han er en topp spiller og en topp person i garderoben, sier Solskjær.

Etter 74 minutter var det klart for Sanchos debut. Kantspilleren kom for mangfoldige millioner i sommer, men var ikke helt klar til å starte for Solskjærs lag lørdag.

– Det er for tidlig for ham å starte. Han har hatt ferie etter EM, vært syk og har bare trent med oss fire dager. Han er klar til å komme innpå og utgjøre en forskjell, sa United-sjefen før kampen.

Sancho erstattet Daniel James, mens Pogba gikk av banen til øredøvende jubel da han ble byttet ut med Anthony Martial.