Casper Ruud slått klart av verdenstreeren i Masters-kvartfinalen i Toronto

Motstanden ble som fryktet vel tøff for Ruud. Han måtte se seg utklasset med sifrene 1-6, 4-6 på den canadiske hardcourten.

To strake brudd tidlig i kampen banet vei for et tungt Ruud-tap. Kun én gang klarte han å holde egen serve i første sett. Nordmannen slet med timingen på forehanden og strevde voldsomt med å tøyle Tsitsipas' aggressive spillestil.

Det skal sies at Ruud lå an til å få en fin start på sitt første servegame. Der ledet han 40-15, men verdenstreeren fra Hellas slo knallhardt tilbake og plukket alle de neste poengene til å slå inn kvartfinalens første bruddball.

Første sett gikk radig unna. Tsitsipas avgjorde det på kun 24 minutter.

Hevet seg

Ruud viste langt bedre takter i det andre settet. Han fikk muligheten til å bryte tidlig, men klarte ikke å utnytte den. Deretter overlevde han to bruddballer i det tredje gamet.

Spillerne beholdt serven greit helt fram til Ruud gjorde en stor feil. Tsitsipas lot ikke sjansen gå fra seg og brøt til 5-4. Dermed kunne grekeren serve hjem avansementet. Kampen var over på én time og 16 minutter.

Hardcourt er ikke Ruuds favorittunderlag, men før fredagens oppgjør hadde han vist framgang i Toronto. I midtuken slo han ut Kroatia-veteran og tidligere US Open-vinner Marin Cilic.

Stoppet seiersrekken

Ruud kom til Canada proppet med selvtillit etter tre strake turneringsseirer på ATP-touren. Alle triumfene kom på grus. Fredagens tap var 22-åringens første siden han røk rett ut av 1. runde i Wimbledon i slutten av juni.

Turneringen i Toronto er på ATP Masters 1000-nivå. Det er bare Grand Slam-konkurranser som har høyere status i tennissporten. Ruud har tidligere tatt seg til Masters-semifinaler tre ganger, men det ble gjort på grus. Kvartfinalen i Canada var hans første på hardcourt.

Ruud går neste uke løs på nok en Masters-turnering i Cincinnati i Ohio. Det blir hans siste konkurranse før US Open, som er årets siste Grand Slam-konkurranse.

Tennisproffen fra Snarøya besitter for tiden 12.-plassen på verdensrankingen.