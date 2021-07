Tre på rad for Ruud etter sliteseier i finalen: – Det føles fantastisk

Ruud måtte grave dypt for å slå Pedro Martinez 2-1 i sett. Finalekampen var i tillegg preget av en flere timer lang regnpause.

– Jeg er rystet i kroppen. Dette føles fantastisk. Jeg var veldig nervøs. Jeg visste hva jeg spilte om, tre på rad er noe spesielt, sa Ruud i seiersintervjuet.

– Det ble en spesiell finale med regnet, så jeg er bare veldig glad for å være ferdig med disse tre ukene og å ha klart det.

Før pausen var Martinez lett match for Snarøya-gutten. Ruud vant første sett 6-1 og gikk mot en klar seier, men etter pausen vant Martinez 6-4 i andre sett. Spanjolen, rangert som nummer 97 i verden, øynet sin største seier i karrieren.

I tredje sett var Ruud klart best, og vant 6-4. Det gjør at Ruud rykker stadig nærmere topp 10 på verdensrankingen.

Kopierte Murray

Tittelen er Ruuds tredje strake på ATP-touren etter seirene i Båstad og Gstaad. Tre finaletrumfer på tre uker har ingen fått til siden daværende verdensener Andy Murray gjorde det i 2011.

– Dette gir en utrolig følelse i kroppen. Den er ikke så lett å beskrive, men man er bare glad og samtidig litt lettet over at det er over. Det er fysisk tøft å spille så mange kamper på rad, sier Ruud til NTB.

Ruud har tatt hattricket mens flere av tennissportens beste spillere er opptatt med OL. Ruud valgte å jakte seire på favorittunderlaget (grus), mens rivalene jakter olympisk ære på hardcourten i Tokyo.

Det har betalt seg for Ruud, som har sikret seg mange rankingpoeng i de siste grusturneringene for sesongen. Nå venter hardcourtsesongen, der US Open er det store høydepunktet.

Festtennis og svimmel spanjol

Men veien til finaleseier nummer tre ble lang for Ruud. Regnvær gjorde at finalen ble utsatt flere ganger, men arrangøren var innbitt på å få spilt den ferdig lørdag kveld.

Ruud viste festtennis før pausen, og herjet seg til en 6-1-seier i første sett. Martinez så lamslått ut da han forsto hva han sto overfor. Spanjolen brukte mye krefter på redde inn sitt første servegame.

Det var det eneste servegamet Martinez klarte å holde i førstesettet.

Nordmannen viste fram bredden i sine ferdigheter, og herjet både fra grunnlinjen, framme ved nettet og la en spinn på ballen som gjorde Martinez både svimmel og motløs.

Lang pause og taktendring

Heldigvis for spanjolen ble det et avbrudd på grunn av regn etter førstesettet, slik at han fikk summet seg. Martinez klarte å berge poeng i begge sine servegame i andresettet, før regnet førte til en ny pause.

Den pausen ble lang. Først klokken 22, fem og en halv time etter at kampen startet, kom spillerne på banen for å fullføre på stillingen 6-1, 1-2.

Da regnet det fortsatt, men spillerne virket innstilt på å fullføre og gi tålmodige tilskuere belønning. Den lange pausen så ut til å ha gjort godt for Martinez, som hevet seg, mens Ruud gjorde flere enkle feil.

Da spanjolen endelig klarte å bryte Ruuds serve til 6-4, tvang han fram et tredje sett.

Iskald Ruud avgjorde

Der tok Ruud første stikk da han brøt til 2-1 på iskaldt vis. Han var oppe ved nettet, og lot en lobb gå forbi ham. Den landet så vidt utenfor linjen, slik at poenget gikk til Ruud.

Til slutt ble det tydelig at Martinez hadde kjørt tanken tom, og denne gang kunne ikke en regnpause redde ham.

Ruud var ikke presset i tredje sett, og da Martinez begynte å klage både på dømmingen og tilskuerne, kunne Ruud bryte til 4–1 og i praksis avgjøre kampen.

Martinez berget litt spenning da han brøt til 3-5, men i neste game sikret Ruud seg tre matchballer. Han avgjorde på den andre og vant tredje sett 6-3.

Matchballen som avgjorde var av det heldige slaget, og ballen traff nettet før den så vidt datt ned på riktig side. Da datt også Ruud om på banen i lykke etter en finale av den seige sorten.