Kloster gråt bitre tårer: – Jeg har lyst på klemmer!

56,45 var langt under pari, langt unna personlig rekord og åtte tideler for sakte til en plass i mandagens semifinale.

Der tok lagkamerat Amalie Iuel den aller siste plassen.

Før hun kom til den skrivende pressen måtte Kloster ta en timeout. Hun slapp tårene løs der hun lente seg inn mot presseattaché Halvor Lea. Amalie Iuel gikk også bort til henne for å trøste så godt hun kunne.

– Jeg trengte det for å komme meg bort hit, sa en svært skuffet Kloster.

Hun poengterte at hun ikke kom til OL for å løpe dårlig.

– Så dette er ganske kjipt, rett og slett. Jeg visste at jeg måtte løpe på pers, men i dag var det tamt fra start til mål. Det var for lite aggressivitet, og jeg hadde ikke noe å ta i med på slutten.

– Hvorfor hadde du ikke det?

– Det er for lite kraft etter den første hekken. Jeg føler at alt jeg sier bare blir unnskyldninger etter et jævlig dårlig løp, og det er ikke noe poeng i det. Jeg gjør det dårlig, og det skal ikke skje. Jeg vet at jeg har mer inne, og jeg vet at jeg kunne ha prestert mye bedre enn det jeg gjorde i dag. Slik ble det ikke.

Nye tak

Kloster trodde hun ville føle seg bedre allerede søndag.

– Jeg kommer til å bruke kvelden på å være misfornøyd, og så må jeg bare omstille for å se hva jeg kan gjøre resten av sesongen. Forhåpentlig kan det bli noen bedre resultater enn dette. Jeg skulle gjerne ha gjort det her, men sånn ble det ikke.

31-åringen slet med å finne ordene, men hun hentet seg inn gang etter gang etter å ha slitt med stemmen og gråten på ny.

– Jeg er helt borte akkurat nå. Jeg kommer nok til å våkne opp i morgen og være bestemt. Det er en lang sesong igjen til å lete etter bedre resultater enn dette. Jeg må prøve reise kjerringa, holdt jeg på å si. Jeg står ikke her for å komme med unnskyldninger. For å si det som det er: Dette er ikke bra nok.

Rammer

Kloster tar uansett en ny sesong, men er usikker på om det blir satsing fram mot et nytt OL.

– Det blir å ta et år av gangen, men jeg er innstilt på i hvert fall ett år til, fordi det både er EM og VM neste år. Det hadde selvsagt vært gøy å få med et OL som er mer likt andre OL enn dette. Men da må en del ting på plass. Det må bli lettere for at det skal være aktuelt. Per dags dato har det vært tungt. Det har vært tungt å komme seg hit.

– Hva mener du?

– Rammebetingelser. Jeg har lyst på klemmer! En kropp som fungerer er ikke en garanti når du begynner å bikke 30. Akkurat nå er det bare en stor skuffelse. Jeg har i det minste kommet meg hit. For en måned siden var jeg innstilt på at det ikke gikk. Det er en prestasjon å komme seg hit også, sa Kloster.

Og det er sant. Ingen kan ta fra henne den prestasjonen.