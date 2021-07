Norsk håndballnedtur i OL: Tyskland vant 28-23

Norge var oppe på 21-22, og da var tyskerne presset etter å ha hatt en klar ledelse kort før. Men mot slutten klarte ikke Norge å komme seg à jour.

– Vi blir tatt på uttellingen. Fra første omgang kommer vi dårlig inn i kampen, vi spiller litt for lavt tempo, blir for smal i spillet og blir litt mye en og en. I andre omgang kommer vi til fine sjanser, men sliter med å få kula i mål, sa Sagosen til Discovery etter kampen.

– Sånn er det av og til, man har perioder man ikke får ballen i mål. Vi må kanskje være mer kritisk til mulighetene vi tar og være enda mer kynisk når vi først går for det, sa han.

Frankrike neste

Nederlaget gjør at veien videre i turneringen trolig blir vrien for de norske gutta.

Norge spiller mot gruppetoppen Frankrike søndag. Franskmennene har imponert i OL og sikret gruppeseieren da de lekte seg med Spania fredag. Spanjolene slo de norske gutta tidligere i turneringen.

Havner Norge på fjerdeplass blir det sannsynligvis kvartfinale mot regjerende OL- og verdensmester Danmark.

Det er også risiko for at det ender med femteplass for Norge, og i så fall er OL over allerede søndag.

Lav uttelling

Norge slet tungt i store deler av førsteomgangen og lå under med fem mål flere ganger. Sander Sagosen ble tatt hardt av tyskerne og slet med avslutningene. Han traff bare på to av sju skudd før pause.

Tysklands keeper Andreas Wolff spilte strålende det første kvarteret og hadde snaut 70 i redningsprosent etter 15 minutter.

Det ble marginalt bedre i angrep i andreomgangen for Norge, men endte i en ny kveld i en publikumstom Yoyogi-arena der avslutningene kostet dyrt.

En uttelling på rundt 50 prosent gjør at det er vrient å vinne kampen mot en såpass god motstander som Tyskland.

Det tyske keeperparet klarte seg klart bedre enn det norske. Og Johannes Bitter reddet og reddet mot slutten av kampen.

– Vi skyter oss selv i foten. Det har vi gjort noen ganger her. Vi er ikke gode nok foran mål, sier Christian O'Sullivan til NTB etter kamper.

Dansk fordel

I den andre gruppen tyder det meste på at Danmark topper til slutt. Danskene har vunnet alle sine fire kamper hittil, sett sterke ut og møter Sverige i siste runde.

Egypt ligger best av til å ta andreplassen. Sverige må slå Danmark klart for å kunne vinne gruppen, men svensk tredjeplass virker som det mest sannsynlige.

Oppsettet for kvartfinalene er at puljevinnerne møter firerlaget fra den andre gruppen, toer mot treer og så videre.

Ved poenglikhet i gruppespillet teller innbyrdes oppgjør for å skille lagene.