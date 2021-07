Under et lengre intervju med Manchester United sin egen nettside, i forbindelse med at det er 25 år siden nordmannen signerte for de røde djevlene, fikk Solskjær spørsmål om det er noe han ville gjort annerledes i karrieren.

– Jeg ser egentlig ikke bakover, jeg angrer ikke. Du tar avgjørelser, og så må du håndtere konsekvensene. Jeg sitter her, gjør jeg ikke? Og det er ikke noe annet sted jeg heller ville vært, sier den nåværende United-manageren.

Han innrømmer likevel at et spesifikt øyeblikk i fotballkarrieren har fått mye tankeplass i etterkant.

– Jeg ville gjort alt det samme igjen. Bortsett i fra at jeg ville scoret mot Bayer Leverkusen i 2002, rundt ti minutter før full tid. Det er øyeblikket i karrieren jeg har tenkt mest på, sier nordmannen.

Missen han ikke glemmer

Solskjær sikter til en sjanse i det andre oppgjøret i Champions League-semifinalen mot Bayer Leverkusen i 2002. De røde djevlene dro til Leverkusen vel vitende om at de var nødt til å score på bortebane, ettersom tyskerne holdt United til 2-2 på Old Trafford.

Noen minutter før fulltid fikk Solskjær en gyllen mulighet til å sende Manchester til himmels på stillingen 1-1. Men den vanligvis pålitelige nordmannen feide avslutningen over fra kort hold, dermed var mesterligaeventyret over for United.

– Spør Roy Keane, han fortsetter å minne meg på det hver gang vi prater sammen. Han nevner sjansen, men da svarer jeg bare: For meg var det en god sjanse, men for han var det absolutt ingen sjanse for at han ville scoret på den eller noen andre. Men den plager meg, den sjansen, sier Solskjær.

– Ville gjort det igjen

126 United-mål til tross, Solskjærs kyniske røde kort mot Newcastle er fremdeles noe av det United-fansen husker aller best.

Manchester United trengte tre poeng mot Newcastle i jakten på Premier League-tittelen i 1998. På stillingen 1-1 to minutter før fulltid fikk Newcastles Rob Lee fri bane mot United-målet. Innbytter Solskjær tok et langt returløp og felte Lee kynisk bakfra, før han fikk muligheten til å sette vinnermålet.

– Jeg ville antakeligvis gjort det igjen, fordi jeg ikke ville endret på noe i karrieren min. Da er det ikke sikkert jeg ville sittet her. Jeg gjorde det for de riktige årsakene, jeg tenkte kun på lagkameratene mine og laget, forteller United-treneren.

– Men jeg ville ikke bedt noen av mine spillere om å gjøre det, for hårføneren jeg fikk (fra Sir Alex Ferguson) etter kampen og hvorfor han ga meg den, var helt valid. Men du vil ikke vinne på den måten, fansen elsket det vel og merke, konstaterer Solskjær.