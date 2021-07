Som ventet ble OL-åpningen grei skuring for verdensrekordholderen fra Ulsteinvik. Han holdt seg unna kostbare feil og tok seg enkelt videre til søndagens semifinale. Det gjorde Warholm uten å måtte bruke kjempekrefter mot slutten.

Warholm vant det tredje heatet med 48,65, mens Benjamin var raskest i heat nummer fem med 48,60. Allerede i semifinalen vil vi få en følelse av hvem av dem som er sterkest. Møtet blir det første mellom de to denne sesongen.

Uansett ender det nok med at begge to tar seg greit til tirsdagens finale.

Etter fredagens løp kom Warholm til pressesonen sammen med presseattaché Lars Otto Bjørnland, og viste med både kropp og ord at han hadde det travelt. Han fortalte at svenskene ble sure da han gikk rett forbi dem uten å prate før han stoppet ved den skrivende delen av norsk presse.

Warholm er i OL-bobla, men presset inn 1.22 minutters prat før han hastet videre til treningsbanen. Mixedzonen ligger i kjelleren på den mektige OL-stadion i Japans hovedstad. Derfra forklarte han hvorfor det var lurt å nærmest starte nedjoggingen før målgang.

– Det som er litt interessant med et sånt løp, er kjemien i det. Det er på slutten man får syra. Så for meg er det fint å gå ut i et ganske bra tempo. Målet var å ta det rolig i den perioden syra kom og jogge ned, sa Warholm.

– Men ikke skriv det da! gliste han og visste at akkurat det ønsket ikke kom til å bli tatt hensyn til.

Minnet om London

25-åringen løp i tredje heat i kvalifiseringen. Det var første gang at han tok olympiastadionet i Tokyo i nærmere øyesyn. I forkant droppet han å bruke tid på å ta en tur innom arenaen.

Karsten Warholm hadde full kontroll i sitt forsøksheat på 400 meter hekk i OL fredag. Foto: Lise Åserud / NTB

Han beskrev OL-anlegget slik overfor NTB:

– Jeg får veldig London-vibber. Lukten og dekket er den samme. Arenaen er like stor, men litt mer tom, sa Warholm.

I 2017 ble han verdensmester for første gang på britenes olympiastadion.

Rekord opptar ikke rivalen

Warholm er blant Norges største gullhåp. Han er ventet å få hardest konkurranse fra Rai Benjamin. USA-stjernen vant det femte og siste heatet med tiden 48,60.

Etterpå ble Benjamin igjen spurt om det må settes verdensrekord for å vinne OL-gullet på 400 meter hekk.

– Jeg er usikker, for å være helt ærlig. Det er et spørsmål jeg har prøvd å unngå, men norske medier har pepret meg med det. Hvis det må til, må det til. Jeg er her for å ta gull for USA. Jeg bryr meg ikke om det blir rekord eller ikke, sa Benjamin.

Amerikaneren virket svært så avslappet og konsentrert. Benjamin blir garantert ingen enkel nøtt å knekke for Warholm.

For en måned siden satte Warholm verdensrekord med 46,70 på Bislett. Noen dager i forveien løp Benjamin inn til 46,83 og personlig bestenotering.

Finalen på 400 meter hekk går tirsdag klokken 05.21 norsk tid. Går alt etter planen, gjør Warholm unna tre løp på fem dager. Det er like mange konkurranseløp som han har gjort unna tidligere i sesongen.