Sponsorene hyller turnstjernens åpenhet om mental helse

Biles var en av de store favorittene før turnkonkurransene i Tokyo, men hun trakk seg fra både lagfinalen og den individuelle mangekampfinalen. I intervjuer snakket hun ut om det enorme presset, og hva det gjorde med hennes mentale helse.

Det er det siste eksempelet på store idrettsstjerner som snakker åpent om de mentale problemene presset kan skape. Tennisstjernen Naomi Osaka trakk seg fra Roland-Garros på grunn av det tidligere i år, og kom også til kort i OL på hjemmebane.

Biles kan fortsatt konkurrere i andre turnøvelser i OL. Hun har en solid stjerne i det olympiske miljøet med fire gullmedaljer og en bronse fra Rio-OL i 2016. I tillegg har hun vunnet fem VM-titler.

Yndet sponsorobjekt

Det har gjort henne til et yndet sponsorobjekt, og sponsorene stiller seg nå bak sin stjerne.

– Vi er forbi den tiden da utøvere som Simone ble satt pris på kun på grunn av sine sportslige prestasjoner. Hun har fortjent en plass i turnhistorien, og har vist seg som en fantastisk talsperson og påvirker som har mye å tilby merker selv uten å konkurrere. Også etter at hun legger opp, sier Jim Andrews i sponsorselskapet A-Mark.

Biles har Athleta som en av sine hovedsponsorer, etter å ha brutt med Nike i april. Hun sa den gang at hun valgte Athleta fordi hun føler de reflekterer hennes verdier bedre.

– Jeg føler at de jobber veldig tett med kvinner og jenter, og gir dem en stemme og bryter skjønnhetsstandardene, sa Biles i mai.

Athleta sendte nylig ut en uttalelse der de gir Biles full støtte for beslutningen om å trekke seg fra øvelser i Tokyo-OL.

«Vi står ved Simone, og støtter henne både i og utenfor konkurranse. Å være den beste betyr at du må ta vare på deg selv. Vi er inspirert av hennes lederskap og står bak henne», skriver sponsoren.

Måtte støtte Biles

Også Visa, en annen av Biles' sponsorer, gir uttrykk for det samme. Hennes beslutning er «utrolig modig», skriver Visa. Nabisco skriver at hun er en inspirasjon, mens Core Power sier at Biles «viser oss alle at hennes mot og styrke strekker seg langt utenfor turnmatta».

David Carter, professor i idrettsøkonomi ved University of Southern California, sier at det ville ha skadet sponsorene hvis de trakk støtten til Biles nå.

– Det ville ikke bare ha ført til sinne fra mange forbrukere som støtter Biles, men også problemer med å tiltrekke seg nye utøvere, sier Carter.