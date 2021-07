Dette skjer i OL i dag

Borch kjemper om OL-gull

Roeren Kjetil Borch skal i aksjon i singlesculler, der han er en av kandidatene til å ta OL-gull. Finalen starter klokken 02.45, og Borch har vist god form i de innledende heatene. Nordmannen spådde en jevn finale da han enkelt tok seg videre fra semifinalen.

– Veldig vanskelig å si. Det er avhengig av forhold. Det vil bli veldig tett. Grekeren, dansken og russeren er sannsynligvis de tetteste. Så har vi en sølvmedaljør fra Rio-OL (Damir Martin, Kroatia) som jeg vet kan ro virkelig fort. Alt kan skje, sa han.

Friidretten starter – Warholm i aksjon

Natt til fredag starter det som for mange er den viktigste delen av OL, nemlig friidretten. For Norges del kommer nattens høydepunkt når Karsten Warholm debuterer på tartandekket i Tokyo i kvalifiseringen på 400 meter hekk. Verdensrekordholderen løper i tredje heat klokken 04.41. Også 800-meterløper Hedda Hynne (03.33) og diskoskaster Ola Stunes Isene (04.20) skal til pers.

Karoline Bjerkeli Grøvdal løper kvalifisering på 5000 meter klokken 12.26 norsk tid, mens mennenes 10.000 meter er første medaljeøvelse klokken 13.30.

Andre runde i golf

Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen fortsetter den olympiske golfturneringen med andre runde. Hovland, som slår ut allerede klokken 01.14, spilte lenge bra torsdag, men tre bogeyer mot slutten tok ham ned på 12.-plass. Han gikk tre slag under par og er fem slag bak leder Sepp Straka. Krogh Johannessen (04.09) fikk en tung åpningsdag og ligger på 48.-plass, ett slag over par.

Navrestad i BMX

Tore Navrestad tok 3.-plassen i alle sine tre forsøk i torsdagens kvartfinale og tok seg med det videre til semifinalen. Den starter klokken 03.00, mens rogalendingen skal ut i en eventuell finale klokken 04.40.

Viktige seilaser

Hermann Tomasgaard er med i medaljekampen i Laser-klassen. Klokken 07.35 starter det første av to seilaser fredag. Det er de to siste ordinære før OL-medaljene skal deles ut etter medaljeseilaset søndag. Også Line Flem Høst i Laser Radial-klassen kan kjempe om medalje. Her starter fredagens første seilas klokken 05.05.

Håndballherrene møter Tyskland

De norske håndballherrene har tidvis slitt hittil i OL. Det er blitt sliteseirer mot både Brasil og Argentina, mens det ble tap for Spania. Kampen mot Tyskland kan ha mye å si for eventuell motstand i kvartfinalen. Om Norge taper, havner de fort på 4.-plassen som kan gi kvartfinale mot regjerende verdensmester Danmark. Kampen starter 14.30.

Christiansen i OL-bassenget

Henrik Christiansen skal i aksjon i sin tredje og siste øvelse i årets OL. Han svømmer i tredje heat i kvalifiseringen på 1500 meter fra 13.23.