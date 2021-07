Solskjærs United avlyser treningskamp etter coronasmitte

I en uttalelse på klubbens nettsider skriver United at det ble påvist et mindre antall positive prøver etter treningen til førstelaget torsdag. De smittede har gått i isolasjon og det gjennomføres flere nye tester.

Samtidig avlyses den planlagte treningskampen mot Preston lørdag.

– Vi beklager forstyrrelsen for Preston og skuffelsen til våre fans, skriver United.

Klubben skriver videre at den ikke venter at flere treningskamper vil bli rammet, men at klubben følger Premier Leagues smitteprotokoll.