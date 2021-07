Dette skjer i OL i natt

Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen starter golfturneringen i OL natt til torsdag norsk tid. Krogh Johannessen slår ut 02.14 , mens Hovland slår ut timen etter, altså 03.14 . Hovland regnes som en av de største favorittene til å vinne turneringen.

04.10 skal Kjetil Borch i aksjon i semifinale i singlesculler. Roeren vant sitt kvartfinaleheat på distansen søndag og kjemper om finaleplass.

Tomoe Zenimoto Hvas svømmer semifinale på 200 m medley 05.08 . Tirsdag knuste han sin norske rekord på distansen vant sitt heat i kvalifiseringen. Det holdt til semifinaleplass. Nå jakter han finale. I tillegg skal han i aksjon 12.49 i 100 m butterfly. Han svømmer i det tredje kvalifiseringsheatet.

De norske håndballjentene møter Montenegro 09.15 , i en kamp som skal være lett match for de norske jentene. Norge står med to seirer på de to første kampene, mens Montenegro har vunnet en og tapt en.

I tillegg skal Tore Navrestad i aksjon i BMX fra 03.00 , mens Ingeborg Løyning kjemper om semifinaleplass på 200 m rygg 13.05 .