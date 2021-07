Oppskriftsmessig dansk seier i OL-håndballen over Bahrain

Danmark var så store favoritter mot Bahrain at du bare hadde fått igjen tre kroner ved dansk seier, hvis du satset 100 kroner. Danskene gjorde jobben og vant med ti mål, og de står dermed med full pott etter tre kamper og har stø kurs mot 1.-plassen i gruppe B. Det betyr eventuelt å møte 4.-plassen fra Norges gruppe.

Bahrain holdt med et godt stykke og var bare to mål bak (6-8) etter drøye 25 minutter. Så giret danskene om, scoret fire av de siste fem målene i den første omgangen og gikk til pause på 12-7-ledelse.

2. omgangs første mål ble scoret av Bahrain, og de var bare fire mål bak et par minutter ut i omgangen på 10-14. Så skrudde danskene opp et knepp. Fem-seks minutter før full tid ledet de med 13 mål (28-15), og Mikkel Hansen og co. vant til slutt 31-21.

Nevnte Hansen scoret «bare» fire mål, mens høyrekanten Jóhan Hansen noterte seg for fem scoringer. Kampens toppscorer ble Mathias Gidsel med seks mål.