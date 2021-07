Håndball: Sensasjonell Japan-seier over Montenegro

Montenegro innledet mesterskapet med en knusende 33-22-seier over Angola, før det ble bråstopp mot vertsnasjon Japan tirsdag.

Det så ut som om det skulle bli ren overkjøring da Montenegro tok ledelsen 10-6 etter halvspilt 1. omgang, men japanerne kjempet seg tilbake i kampen og avsluttet den første omgangen meget sterkt. Da lagene gikk til pause ledet Japan 14-13, mye takket være meget bra keeperspill av Sakura Kametani.

Og de hvitkledde fra vertsnasjonen fortsatte å kjøre på i den andre omgangen. De ledet på det meste med seks mål (26-20 med ni minutter igjen), før det ble meget spennende på tampen. To minutter før full tid hadde Montenegro knappet innpå og var bare tre mål bak på 24-27, men Japan holdt unna og vant med tre mål, 29-26.

Dermed står Japan med en seier og ett tap etter to kamper, det samme som Montenegro. Norge står med en seier på like mange forsøk, etter 39-27-seieren over Sør-Korea i første gruppespillskamp.

Norge møter Montenegro til dyst torsdag morgen, mens de møter Japan mandag formiddag, i siste gruppespillskamp. De fire beste lagene fra hver gruppe går videre til kvartfinaler.