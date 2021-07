Nordmannen tapte åttedelsfinalen mot jordaneren Saleh Elsharabaty på et straffepoeng idømt da han mistet balansen og falt på stillingen 4-4 tre sekunder før slutt. Dermed kunne hans OL vært over etter seks minutter fordelt på tre runder.

Nesten åtte timer senere kjempet han om bronse etter først å ha heiet sin overmann fram til to seire og deretter knust tunisiske Achraf Mahboubi i rekvalifiseringen.

TV-Guiden: Dette skjer i OL i dag

Han fikk sjansen til rekvalifisering da Elsharabaty tok seg helt til finale, og han utnyttet den ved å beseire jordanerens kvartfinalemotstander Mahboubi 25-10.

Dermed ble det bronseduell mot den egyptiske semifinaletaperen Seif Eissa, men der kom Ordemann til kort. 26-åringen fra Nannestad må reise hjem fra Japan uten medalje, men etter å ha presentert seg ordentlig for et norsk TV-publikum.

Eissa scoret først i bronsekampen. Etter 32 sekunder i første runde fikk han inn et kropsspark som ga to poeng, og 2-0-ledelsen sto seg omgangen ut.

Egypteren økte til 6-0 med to nye kropsspark etter 0.48 og 1.00 i 2. runde, Eissa var oppe i 9-0-ledelse før han pådro seg det første av tre straffepoeng. Ordemann scoret også med et kroppsslag før det var over, men ble senket av fem kropsspark og to straffepoeng.

Kroppsspark

I rekvalifiseringen mot Mahboubi ledet Ordemann 4-2 etter første runde takket være to kroppsspark, mens motstanderen fikk inn to kroppsslag som ga ett poeng hver.

Ordemann økte til 6-2 med et nytt kroppspark tidlig i 2. runde, men et hodespark verd tre poeng og et straffepoeng ga marokkaneren utligning. Nordmannen ga seg ikke og tok kommandoen igjen med et kroppsslag og et kroppsspark. Dermed sto det 9-6 før siste runde.

Der økte Ordemann igjen mot en sliten motstander. Han fikk inn to kroppsspark og et kroppsslag, men måtte selv ta imot et hodespark. Begge utøverne ba om videodømming rundt straffepoeng, og dommerne ga nordmannen medhold Han satte punktum med to egne hodespark rett før slutt.

Dramatisk

Ordemann kom under 0-4 i den første av de tre rundene i åttedelsfinalen mot Elsharabaty. Han kom tilbake og utlignet til 4-4 med to poeng i hver av de neste rundene, begge for kroppsspark.

Tre sekunder før slutt mistet han balansen og falt bakover, og motstanderen ble tilkjent ett poeng. Dermed vant Elsharabaty 5-4, og jordaneren var klar for kvartfinale.

– Det er surt. Hadde jeg greid å holde meg på beina så ville det iallfall blitt en runde til. Det er kjipt, men det er små marginer i toppen, og i dag var de ikke på min side, sa Ordemann til Discovery etterpå.

– Jeg følte selv at jeg hadde et hodespark som ville gitt tre poeng, og om jeg hadde fått godkjent det så ville leken vært en helt annen.

Tiltet

Han hadde møtt Elsharabaty to ganger tidligere og tapt begge ganger, men var ikke langt unna seier.

– Jeg følte at ting begynte å gå mer og mer i min favør, og avstandene satt bedre, sa han og kunne ikke helt forklare hva som gikk galt da han falt og pådro seg det fatale straffepoenget.

– Jeg tror jeg sparket, og så «tiltet» jeg over. Da var det ikke mye å gjøre, sa han til Discovery.

Elsharabaty tok ledelsen 3-0 med et hodespark etter 48 sekunder. Det kom på en kontring etter at Ordemann hadde prøvd seg med et tilsvarende spark. Litt senere ble Ordemann idømt gam-jeom, et straffepoeng, og dermed sto det 4-0.

Etter bare ni sekunder i 2. runde reduserte Ordemann til 2-4 med et kroppsspark, og 24 sekunder ut i den siste runden utlignet han med et nytt. Men det endte likevel med tap i hans OL-debut.

Heiet

Etter nederlaget var han henvist til å heie på Elsharabaty i de neste rundene. Jordaneren vant 17-15 i en spennende kamp mot marokkanske Mahboubi, som i åttedelsfinalen slo ut tittelforsvarer Cheick Sallah Cissé fra Elfenbenskysten.

I semifinalen mistet Elsharabaty ledelsen mot usbekistanske Nikita Rafalovitsj to sekunder før slutt, men avgjorde i forlengningen med et kroppsspark.

Ordemann er første norske mann som har vært OL-deltaker i taekwondo.