Kompisene hyller Blummenfelt: – Unik og helt rå mentalt

I forkant av Tokyo-lekene var det snakk om muligheten for norsk storeslem. Blummenfelt (27), Gustav Iden (25) og Casper Stornes (24) har alle vist et skyhøyt toppnivå, men det var den eldste av dem som slo til og tok Norges første olympiske sommergull på ni år.

En monsterrykk på tampen ble avgjørende.

– Kristian er rett og slett helt rå mentalt. Det var fantastisk å se ham, sier Stornes til NTB om lagkompisens langspurt.

Askøyværingen endte selv på 11.-plass i OL-debuten. Det var 1.15 minutter opp til Blummenfelt.

– Jeg unner han gullet veldig. Vi trener sammen hver dag, og det er ingen bombe at han tok det. Jeg så at han var avslappet underveis. De fleste trodde sikkert at han var på limiten (grensen) da han skar grimaser, men det er bare hans måte å løpe på. Han er unik mentalt og når det kommer til det å grave. For meg er han en stor motivator, og jeg føler meg heldig som kan være lagkameraten hans, sier Stornes.

Iden gjorde et poeng av at gullet betyr mye for et landslag som er veldig lite sammenlignet med andre idretter i Norge.

– Det er helt ekstremt at vi klarer å komme unna med et OL-gull i triathlon, en idrett vi var med på for første gang i 2016. Nå har vi en 1.-, 8,- og 11.-plass. Det er en ekstrem laginnsats. Det er kult at vi tar gullet med Kristian i spissen, sier bergenseren til NTB.

Hva er hemmeligheten? Iden peker på at det norske laget legger stor vekt på forberedelser og høy treningskvalitet.

– Vi er verdensledende på teknologi og optimalisering. Du kan si at vi kom hit best forberedt. Jeg tror ikke det er mye som skal til før jeg og Gustav også er der oppe. Tre år til vil ikke være negativt.