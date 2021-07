Tidligere denne uken ble det norske kvinnelandslaget i beachhåndball bøtelagt for å brutt Det internasjonale håndballforbundets (IHF) truseforbud.

De norske kvinnene valgte heller å stille til kamp i tights, noe som resulterte i en bot på 15.000 kroner til det norske håndballforbundet.

«Kvinner skal bruke bikini. Toppen skal være en tettsittende sports-BH med dype utskjæringer ved armene. Trusene må ikke være mer enn ti centimeter på sidene», lyder uniformsregelen.

P!nk vil betale

Nå har den amerikanske artisten Alecia Beth Moore, bedre kjent som P!nk, tatt til Twitter for å vise sin støtte til de norske kvinnene.

– Jeg er VELDIG stolt av det norske beachhåndball-laget som protesterer mot det veldig sexistiske reglementet knyttet til uniformene deres, skriver artisten.

Videre poengterer hun at det er det europeiske håndballforbundet som bør bøtelegges – for sexisme.

– Bra jobbet, jenter. Jeg betaler gledelig boten for dere, skriver hun.

Raja reagerer

Også kulturminister Abid Raja har stilt seg undrende til regelen. Til VG forteller han at han har sendt et brev til ministerne med ansvar for idrett i Sverige og Danmark og invitert dem til å lage en felles erklæring mot IHFs regler.

– Jeg synes det er rart i 2021 at vi fortsatt er der at når kvinnene selv sier at de ønsker å velge sin egen bekledning, må de fremdeles presses inn i minimale truser. Det er skammelig at IHF ikke tar innover seg likestillingsaspektene ved dette når flere påpeker at det er sexistisk, sier kulturministeren.