Den tidligere United-spilleren har blitt anklaget for å ha påført sin tidligere kjæreste og hennes søster fysisk skade.

Det er i alt tatt ut tre tiltalepunkter mot Giggs. I tillegg til voldsepisodene er han anklaget for kontrollerende og påtrengende atferd i perioden desember 2017 til november 2020.

Fredag møtte stjernen i Manchester Crown Court, ifølge Sky News.

Seriøse anklager

Ifølge Sky News skal Giggs ha sparket ekskjæresten i ryggen før han kastet henne naken ut av et hotellrom på Stafford Hotel i London.

Da retten leste opp flere av anklagene mot den tidligere fotballspilleren kom det frem at hendelsen ble satt i gang av at eksen anklaget ham for å ha flørtet med andre jenter mens de var sammen.

Giggs skal møte i retten 24 januar. Inntil videre er kausjonen hans forlenget, på betingelsen at han ikke kontakter eksen Kate eller hennes søster Emma Greville, i tillegg til å ikke oppsøke noen adresser hvor søstrene befinner seg.

Enn så lenge har han avvist alle anklager og erklært seg ikke skyldig.

Manchester United-legende

Ryan Giggs er en av Manchester Uniteds største stjerner gjennom tidene, og spilte for klubben fra 1990 til 2014. Mange mener han er en av de største legendene i klubben.

I løpet av sine 24 år i klubben vant han 13 Premier League titler, to Champions League-trofeer, fire FA cuper og tre Ligacuper, før han la opp i 2014.