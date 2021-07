«Cool» Borch i rute mot gulldrømmen: – Det ser bra ut

Natt til søndag vant Borch sitt kvartfinaleheat i Tokyo-OL med tiden 7.10,97 i et heat som ikke var blant de tøffeste. Topp tre fra hver gruppe avanserte til onsdagens semifinale.

Stefanos Douskos ble toer med 7.12,77. Grekeren ledet med et halvsekund etter 1000 meter, men på den siste halvdelen økte Borch takten en smule og kontrollerte inn seieren.

Det var en fornøyd landslagssjef som møtte NTB etter løpet.

– Kjetil viser at han har god teknisk form og god fysisk form. Han så lite preget ut etterpå. Vi visste løpet skulle gå fort fra starten, sa Flodin.

– Kjetil var «cool» og rodde gjennom feltet helt etter planen.

For det gikk fort i starten. Greske Douskos satte høy fart og ledet halvveis, men måtte til slutt se seg slått av Borch.

– I dag var et typisk jobbeløp. Jeg hadde relativt lave skuldre. Jeg har jobbet en del med nettopp det. Holde skuldrene lave, holde spenningen under kontroll og kjøre mitt løp. Det har lite å si hva de andre gjør i løpet, sa Borch til NTB.

– Det var fint å skjære gjennom dem etter 1000-1250 meter og fullføre som jeg ville, la han til.

Holder igjen energien

31-åringen forklarte grundigere hva han har jobbet med den siste tiden.

– Det handler om å henge litt mer i årene. Når det er litt mer spenning, som på forsøksløpet når OL starter, sitter man og holder litt i årene, man vil liksom ha kontrollen i stedet for å slippe skuldrene og henge, fortalte Borch.

– Det gjør at jeg konserverer mer energi i løpet som jeg fikk nytte av de siste 750 meterne, sa han.

– Dette var et løp med et løft på teknisk nivå, enda litt skarpere løp enn i forsøksheatet. Vi har sett for oss at han skal vokse i hvert løp, la Flodin til.

– I rute til gull?

– Kjetil er i hvert fall i rute, sa treneren.

Endringer i programmet?

Tyfonvarsler forkortet Borchs oppladning. Opprinnelig skulle kvartfinalene gått mandag. Dårlig vær kan gi flere endringer i roprogrammet de neste dagene.

– Det er ingenting nå som tilsier at vi ikke skal kunne fullføre som vi hadde tenkt fra starten. Det ser bra ut. Kjetil er dyktig på å håndtere når neste løp blir, forklarte treneren.

31 år gamle Borch har en OL-bronse sammen med Olaf Tufte fra 2016. I singlesculler har han VM- og EM-gull, men står uten olympisk medalje. Den jakter Horten-roeren på i Tokyo.

OL-finalen skal etter planen avvikles fredag klokken 01.45 norsk tid. Først er det semifinale som er satt opp onsdag.