Ingen medaljekamp i Tuftes siste OL: – Drømmen brast

Dobbeltfireren med Tufte, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig fikk det ikke til å stemme i forsøksheatet og var langt bak en finaleplass. Heller ikke i søndagens oppsamlingsheat gikk det fort nok.

Kvartetten rodde inn til 6.02,85 og endte på fjerdeplass. De var over seks sekunder unna finaleplass. Natt til tirsdag blir den norske båten å se i B-finalen.

– Vi gjorde det bedre i dag enn i forsøket, så det er en opptur. Samtidig er det noen lag som får lov til å «marsje» av gårde. Gutta kjempet som løver. Jeg kommanderte dem opp, ned, fram og tilbake under hele løpet, og de svarte med alt de kunne, sa Tufte i etterkant og fortsatte:

– Vi er ikke gode nok, og det er skuffende. Jeg hadde en drøm om å få dem med til en olympisk finale og få en kickstart på tre nye olympiske epoker samt en ålreit avslutning på min egen. Men det brast. Nå har vi noen dager på å samle oss og ro et ordentlig løp i B-finalen.

Tar vare på gutta

Som så ofte før gikk Tufte og co. forsiktig ut i starten. Etter 500 meter lå de sist som nummer seks, men fikk etter hvert opp dampen og startet klatringen. Men gapet til de tre beste båtene var for stort.

Storbritannia og Estland tok seg til finalen fra oppsamlingsheatet. Britene fikk tiden 5.55,91. Nederland, Australia, Polen og Italia var fra før finaleklare.

– Nå etter målgang har jeg mer enn nok med å ta vare på gutta, sa Tufte.

Tufte er med i sitt sjuende OL og har to gull og to sølv i sin olympiske karriere. Den første medaljen kom i 2000 med sølv i dobbeltsculler. Han debuterte i Atlanta i 1996, også det i en dobbeltfirer. Da ble det 8.-plass.

Mer juling

Landslagstrener Kjetil Undset holdt ikke igjen i sin beskrivelse av Norges feilslåtte finalejakt i Tokyo.

– Det var en omgang til med juling, enkelt og greit. Sannsynligvis er ikke nivået vårt høyere enn dette, og da har vi ikke noe i finalen å gjøre, sa han.

– Vi sitter med en følelse av at vi har hentet ut mer tidligere i år. Det er et eller annet uforløst og noe som ikke stemmer. Det kan være at vi har den lille prosenten mindre å by på enn de andre, la Undset til.

Store sko

Solbakken, Helvig og Helseth er alle OL-debutanter. Førstnevnte har i lekene fått jobben med å være bakerste roer og styre takten.

– Olafs sko på «stroken» er store å fylle. På en dag som denne lurer jeg på om jeg ikke hadde store nok føtter. Jeg har prøvd å gjøre så godt jeg kan. Olaf klapper meg på skuldra og sier at jeg har gjort det godt nok. Alle evaluerer sin egen prestasjon, og det er skuffa karer etter dette, sa Solbakken tydelig preget overfor NTB.

– Jeg er veldig lei meg. Vi hadde en drøm om å kjempe om finaleplass, og når det brister i dag, kommer det mye følelser. Jeg føler vi skyldte hverandre å ta oss til finalen, sa Moss-roeren.