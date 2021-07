United satser videre på Solskjær: Sikret seg kontrakt til 2024

Nordmannen har også sikret seg opsjon på ett års forlengelse. Han tok over managerjobben i storklubben 19. desember 2018 og har hatt den på permanent basis siden mars 2019.

Klubbledelsen er åpenbart fornøyd med jobben Solskjær har gjort de siste to og et halvt årene.

– Ole og støtteapparatet hans har jobbet utrettelig for å skape et fundament for langsiktig suksess på banen. Resultatene av det er i økende grad blitt synlig de siste to sesongene, og vi ser alle fram til å se dette spennende laget utvikle seg videre i årene som kommer, sier avtroppende United-direktør Ed Woodward til klubbens nettsted.

– Det er spesielt tilfredsstillende å se hvordan denne framgangen har skjedd med en blanding av unge, egenproduserte talenter og innhenting av toppklassespillere, som spiller angrepsfotball i beste Manchester United-tradisjon, fortsetter han.

Stolt

Solskjærs opprinnelige avtale varte til sommeren 2022. Under hans ledelse har United tatt sportslige steg, og han har hentet inn en rekke stjernespillere som har styrket laget. Men foreløpig har titlene uteblitt.

– Alle kjenner følelsene jeg har for denne klubben, og jeg gleder meg stort over å ha signert denne nye kontrakten. Det er en spennende tid for Manchester United. Vi har bygget en tropp med god balanse av ungdommer og erfarne spillere som er sultne på suksess, sier nordmannen.

– Jeg har et fantastisk trenerteam rundt meg, og vi er alle klare for å ta det neste steget. Manchester United ønsker å vinne de største og beste trofeene, og det er det vi jobber for.

Solskjær spilte selv for Manchester United fra 1996 til 2007 og vant blant annet mesterligaen og seks ligagull med klubben. Senere ble han trener for klubbens reservelag før han tok over Molde i 2011.

Løft

Mange gned seg i øynene da Solskjær ble lansert som en kandidat til å overta den ledige managerjobben da José Mourinho ble sparket i desember 2018.

Solskjær hadde et mislykket manageropphold i Cardiff bak seg, og flere mente at han ikke hadde det som trengtes for å lykkes i en enda større klubb. Men United valgte å ta sjansen, og etter et blandet første år har det sett bedre og bedre ut for nordmannens lag.

I 2019/20-sesongen tapte United tre semifinaler (europaliga, FA-cup og ligacup), men de sikret seg den viktige 3.-plassen i serien som ga Champions League-spill sist sesong.

Det påfølgende året ble det 2.-plass i Premier League bak Manchester City og mer framgang, men tapet mot Villarreal i europaligafinalen var tungt å svelge. I de nasjonale cupene ble det dessuten exit i semi- og kvartfinale.

Foran den kommende sesongen har Solskjær styrket laget med stjernevingen Jadon Sancho. Et par andre klassespillere kobles også til Old Trafford-klubben, som åpner sesongen hjemme mot Leeds 14. august.