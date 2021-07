Tyfonvarsel i OL – ventes til Tokyo-regionen tirsdag

Rokonkurransene som skulle ha gått mandag er blitt framskutt til søndag i håp om å slippe unna uværet. Det er ikke uvanlig at værforhold gjør at øvelser i et OL må flyttes.

Japan rammes av flere tyfoner i året. En tyfon er tropisk lavtrykk med vindstyrker på over 33 meter per sekund, og den kalles også en tropisk orkan, skriver Store Norske Leksikon.

Ifølge værvarslerne vil tyfonen nå Kanto-regionen, der hovedstaden Tokyo ligger, tirsdag. Det er den åttende tyfonen i Japan i denne tyfonsesongen.

Før det ligger det an til den varmeste OL-dagen. Prognosene for søndag sier opp til 35 varmegrader og lite skyer.

Triathlonkonkurransen for menn kan bli ekstra krevende selv om det mandag er meldt to-tre grader kjøligere vær enn søndag. Utøverne starter allerede 06.30 lokal tid for å slippe unna den verste heten. Det betyr at startskuddet går allerede før midnatt søndag kveld norsk tid.