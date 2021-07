OL-utøver trekker seg for å slippe kamp mot israeler

Judoutøveren og treneren hans Amer Benikhlef kastes ut av OL etter at de varslet at Nourine ville trekke seg fra mennenes 73 kilo-konkurranse judo. Det gjør han for å slippe kamp mot israelske Tohar Butbol som kunne ha blitt motstander i andre runde.

Det internasjonale judoforbundet opplyser at de midlertidig har utestengt utøveren og treneren. De kan trolig vente seg sanksjoner som går ut over bare det å bli kastet ut av OL.

– Det er en total motsetning mellom dette og filosofien til judoforbundet. Vi har strenge regler mot diskriminering og promoterer solidaritet som et nøkkelprinsipp, opplyser judoforbundet.