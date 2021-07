Dette skjer i OL i dag

De første medaljene deles ut

Det skal deles ut medaljer i elleve øvelser i løpet av lørdagen, og OLs aller første finaleøvelse skjer allerede klokken 3.45 natt til lørdag. Da er det finale i luftrifle for kvinner, der Norge har med Jeanette Hegg Duestad og Jenny Østre Stene i de innledende rundene.

Klokken 4 starter landeveisrittet for sykkelgutta, der Tobias Foss, Markus Hoelgaard, Andreas Leknessund og Tobias Halland Johannessen er norske innslag.

Fra klokken 6.50 skal vektløftningsklassen kvinner 48 kg avgjøres, mens det er finale i luftpistol for menn klokken 8.30 . I Bueskyting blandet lag er det finale fra klokken 9.45 .

Fra klokken 12 er det finale i judo kvinner -48 kg og menn -60 kg. To fekteøvelser skal avgjøres, først finale kårde for kvinner fra klokken 13.45 , før det er finale i sabel menn klokken 14.15 . 14.30 starter taekwondo-finalen for kvinner -49 kg, mens det er finale for menn -58 kg klokken 15.45.

Håndballgutta i historisk kamp

De norske håndballgutta spiller sin første kamp i OL, og det er Norges første kamp i OL-håndballen for menn siden 1972. Kampen mot Brasil starter klokken 2 .

Det er knyttet stor spenning til de norske håndballgutta, tross manglende OL-erfaring. Håndballandslaget har gjort det bra i EM og VM, og har håp om å kopiere OL-bedriftene til kvinnelandslaget.

Dobbeltsculleren i aksjon

Etter at OL-roerne startet lekene allerede før åpningsseremonien fredag, er det nå klart for lettvekt dobbeltsculleren med Kristoffer Brun og Are Strandli. De ror sitt forsøksheat klokken 4.10 .

Det er seks båter i hvert heat, og de to beste går til semifinale, mens siste plasserte må ut i oppsamlingsheat.

Sandvolleyballduo spiller første kamp

Anders Mol og Christian Sørum er blant Norges store medaljehåp i OL, og sandvolleyballduoen spiller sin første kamp i gruppespillet klokken 15 .

Da venter Chris McHugh og Damien Schumann fra Australia.

Flere norske OL-åpner

Det er flere nordmenn som får sin OL-start lørdag. Sofus Heggemsnes skal ut i kvalifisering i turn klokken 12.30 , mens Henrik Christiansen skal ut i kvalifisering på 400 meter fri i svømming klokken 12.49 , mens André Klippenberg Grindheim skal det samme i 100 meter bryst klokken 13.30 .

I tillegg får Hege Riise sin andre OL-kamp som sjef for Storbritannia i fotball når vertsnasjonen Japan venter klokken 12.30 .