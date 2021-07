Det melder den engelske storklubben på sin Twitter-profil.

Allerede for tre uker siden bekreftet Borussia Dortmund at klubben var enig med United om et salg. Siden har Sancho fullført EM med England og vært på ferie, og først fredag ble overgangen formelt kunngjort.

– Sjansen til å komme til Manchester United er en drøm som går i oppfyllelse, og jeg kan bare ikke vente på å prestere i Premier League. Jeg vet at vi kan skape noe spesielt og gi fansen suksessen den fortjener, sier Sancho til Uniteds nettsted.

– Har uforløst talent

21-åringen ble i fjor sommer sterkt koblet til Ole Gunnar Solskjærs lag, men den gang strandet forhandlingene på grunn av pris. Ett år senere har United-manageren endelig sikret seg gigantovergangen.

– Jadon er den typen spiller som jeg vil ha med i klubben. Han er en framtidsspiller i beste Manchester United-tradisjon. Han kommer til å være en viktig del av gruppen min i årene som kommer, og jeg ser fram til å se ham blomstre, sier Solskjær.

Sancho var juniorspiller i Manchester City, men i 2017 forlot han klubben til fordel for Dortmund og tysk fotball.

– Old Trafford vil gi ham plattformen han trenger for å slippe løs sitt uforløste talent og prestere på høyeste nivå. For en spiller på den alderen har Jadon allerede oppnådd mye, og han viste mot ved å dra utenlands, fortsetter United-manageren.

Målpoeng

I Dortmund vokste Sancho seg raskt til en superstjerne i Bundesliga. Han har spilt på høyrekanten der de siste tre sesongene og har levert 50 mål og 64 målgivende pasninger på 137 kamper.

Nå mister Erling Braut Haaland en av sine aller fremste tilretteleggere. Også Haaland er koblet bort fra Dortmund, men ser ut til å bli der minst én sesong til.

Sancho tok EM-sølv med England i sommer. Han har spilt 22 kamper og scoret 3 mål for Englands-landslag.