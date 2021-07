Golf: Krisestart for Ventura i Minnesota

Ventura har få spillere bak seg på resultatlisten etter åpningsdagen, og må heve spillet kraftig for å ha håp om suksess i turneringen. Med en åpningsrunde tre slag over par, er nordmannen langt unna tetkampen, og hele ti slag bak lederduoen Rickie Fowler og Troy Merritt.

Ventura startet dagen på hull 10 og fikk en birdie på hull 12. Deretter ble det bogey både på hull 13, 15 og 16 før en birdie på hull 18 rettet opp noe av inntrykket.

På hull to gikk det helt galt. Ventura slo seg i vannet i første forsøk på å slå seg ut, og ut i roughen på forsøk nummer to etter å ha fått et straffeslag. Til slutt ble det en dobbeltbogey på hullet.

Nordmannen gikk deretter på par før det ble birdie på nest siste hull og en ny bogey på det siste. Tre slag over par gjorde at Ventura lå helt nede på delt 137.-plass da han var ferdig med sin runde.

Mens Ventura deltar i PGA-turneringen i Minnesota, er Norges golfess Viktor Hovland og de andre stjernene i ferd med å forberede seg på OL-spill i Tokyo. I tillegg til Hovland deltar Kristian Krogh Johannessen og Tonje Daffinrud i OL-golfen for Norge.