Rosenborg våknet til slutt – vant 2-0 på Island

Med et slikt utgangspunkt bør RBK ta seg greit videre til neste kvalikrunde. Der blir enten slovenske Domzale eller finske Honka motstander.

Det var lenge blekt det Rosenborg hadde å komme med i Hafnarfjördur. I første omgang kom gjestene bare til noen halvfarlige muligheter.

Først etter at FH hadde fått en scoring annullert få minutter etter hvilen, ble det mer sving over Åge Hareides menn.

Med hodet igjen

I det 61. minutt nikket Holse inn et strøkent innlegg fra Adam Andersson. For andre kamp på rad scoret dansken med hodet. 22-åringens headinger er ikke kjent for å være de mest målfarlige, men de siste dagene har de vært et godt RBK-våpen.

Med scoringen var Rosenborg på gang, og ti minutter senere doblet Dino Islamovic til 2-0. Svensken dunket ballen i nettaket fra kloss hold med desperate islendingene rundt seg.

FH hadde sine sjanser i kampen. Etter ni minutters spill traff Eggert Jonsson stolpen, og tidlig i annen omgang hadde vertene en scoring annullert for offside.

Gammel kjenning

På tampen var tidligere Rosenborg-spiller Matthias Vilhjalmsson svært nære en redusering, men André Hansen kom ut og reddet forsøket fra FH-kapteinen.

Returoppgjøret spilles på Lerkendal torsdag i neste uke. Conferenceligaen er en nyvinning fra Uefa og er på et lavere nivå enn Champions League og europaligaen.

RBK var ikke eneste norske lag i aksjon på Island torsdag kveld. I hovedstaden Reykjavík vant Bodø/Glimt 3-0 over Valur.