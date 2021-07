Amalie Iuel: – Mye dårlig humor

Under precampen i Fukuoka har det vært viktig å tilpasse seg en ny tidssone så fort som mulig. Det har handlet om ikke å sove på dagtid og holde ut til at tiden er inne for soving.

Hun tilbringer det aller meste av tiden sammen med teamkamerat Karsten Warholm og treneren Leif Olav Alnes.

– Vi bruker mye tid sammen slik at vi ikke skal bli fristet til å sove. Da blir det mye tid sammen. Vi har trent hver dag, og vi har ligget på solsenga for å tilpasse oss varmen. Det blir mye prat og mye dårlig humor, sa Iuel da hun snakket med pressen via digital link onsdag.

Det drøyer før 27-åringen ankommer Tokyo. Først sent neste uke er det kvalifisering på 400 meter hekk.

Godfølelsen

Iuel slo igjennom på den internasjonale scenen i VM i Doha i 2019. Da løp hun på 54,72 i forsøket og satte norsk rekord. I semifinalen et par dager senere ble det 55,03. Det holdt ikke til en plass i finalen.

I år har det kun blitt ett løp på henne. I Diamond League-stevnet på Bislett 1. juli noterte hun 55,04. Etterpå fortalte hun at formen var bedre enn noen gang.

– Jeg har prøvd å ta med meg godfølelsen fra Bislett hit til Japan. Jeg har trent godt og føler meg i slag, men vi skal over ti hekker og alt kan skje.

Læring og steg

Amalie Iuel debuterte i OL-sammenheng i Rio de Janeiro i 2016. 56,75 gjorde at hun ble slått ut i forsøket.

– Det var i Rio jeg møtte Leif Olav og Karsten, og jeg bestemte meg for å dra hjem og trene med dem etter at jeg var ferdig med college. Jeg har hatt fem år med trening og oppfølging i et bra team. Oppfølgingen er den største forskjellen fra fem år siden. Det har vært inspirerende, og jeg har lært mye, sier Amalie Iuel.

Iuel håper at hun kan få til noe av det samme i Tokyo som hun klarte i Doha.

- Vi i teamet snakker mye om utvikling, og jeg håper at jeg kan ta et steg videre. Kanskje kan jeg gjøre noe lignende som i Doha og kanskje kan forbedre den personlige rekorden min. Jeg har ikke satt meg noen konkrete mål med tanke på plassering, for jeg ser at nivået er skrudd opp flere hakk siden 2019 og i fjor.