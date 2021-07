Milwaukee Bucks tok NBA-tittelen

Bucks ledet 3–2 sammenlagt etter fem kamper mot Phoenix Suns før møtet i Milwaukee natt til onsdag norsk tid. Dermed ble den sjuende finalekampen overflødig.

Milwaukee Bucks' eneste NBA-tittel før dette kom i 1971. Årets finale var klubbens første siden 1974.

Gresk-nigerianske Giannis Antetokounmpo sto med 50 poeng for nesten halvparten av lagets total. Med det tangerte spilleren som går under navnet «Greek Freak» poengrekorden i en NBA-finale, ifølge EPSN. Rekorden ble satt av Bob Pettit for St. Louis Hawks i en seier over Boston Celtics i 1958.

Khris Middleton og Bobby Portis kunne notere seg henholdsvis 17 og 16 poeng i tirsdagens kamp. Chris Paul ble toppscorer for Suns med 26 poeng.