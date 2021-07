Program sommer-OL i Tokyo 2021

Onsdag 21. juli:



Øvrig konkurranseprogram:

Fotball: Kvinner, gruppe E (i Sapporo): Storbritannia – Chile 09.30, Japan – Canada 12.30. Gruppe F (Miyagi): Kina – Brasil 10.00, Zambia – Nederland 13.00. Gruppe G (Tokyo): Sverige – USA 10.30, Australia – New Zealand 13.30.

Softball: Kvinner, gruppespillet: Australia – Japan 02.00, Italia – USA 05.00, Mexico – Canada 08.00.

Torsdag 22. juli:

Øvrig konkurranseprogram:

Fotball: Menn, gruppe C (i Sapporo): Egypt – Spania 09.30, Argentina – Australia 12.30. Gruppe A (i Tokyo): Mexico – Frankrike 10.00, Japan – Sør-Afrika 13.00. Gruppe B (i Kashima): New Zealand – Sør-Korea 10.00, Honduras – Romania 13.00. Gruppe D (i Yokohama): Elfenbenskysten – Saudi-Arabia 10.30, Brasil – Tyskland 13.30.

Softball: Kvinner, gruppespillet: USA – Canada 02.00, Mexico – Japan 05.00, Italia – Australia 08.00.

Fredag 23. juli:



Medaljeavgjørelser Ingen.

Åpningsseremoni på OL-stadion i Tokyo 13.00.

Øvrig konkurranseprogram:

Bueskyting: Rangeringsrunde kvinner 02.00, menn 06.00.

Roing: Innledende heat singlesculler menn 01.30 (Kjetil Borch), singlesculler kvinner 02.30, dobbeltsculler menn 03.30, dobbeltsculler kvinner 04.00, dobbeltfirer menn 04.30 (Olaf Tufte, Martin Helseth Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig) og dobbeltfirer kvinner 04.40.

Lørdag 24. juli:

Medaljeavgjørelser (11):

Bueskyting (1): Blandet lag, bronseduell 09.25 og finale 09.45.

Fekting (2) : Bronseduell 12.50 og finale kårde kvinner 13.45, bronseduell 13.20 og finale sabel menn 14.15.

Judo (2) : Bronsekamp og finale 48 kg kvinner og 60 kg menn 12.00.

Skyting (2): Finale luftrifle kvinner 03.45, finale luftpistol menn 08.30.

Sykling, landevei (1): Fellesstart menn 04.00. (Tobias Foss, Markus Hoelgaard, Andreas Leknessund, Tobias Halland Johannessen).

Taekwondo (2): Bronsekamper 13.30 og 14.00, finale 49 kg kvinner 14.30, bronsekamper 13.45 og 14.15, finale 58 kg menn 15.45.

Vektløfting (1 ): Kvinner 48 kg, gruppe A 06.50.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Gruppekamper menn og kvinner, menn og kvinner double og mixed double fra 02.00 og 11.00.

Basketball, treerlag: Kvinner: ROC – Japan 03.15, Kina – Romania 03.40, ROC – Kina 07.00, Romania – Japan 07.25, Italia – Mongolia 10.30, USA – Frankrike 10.55, Mongolia – USA 14.00, Frankrike – Italia 21.25. Menn: Polen – Latvia 04.35, Kina –Serbia 05.00, ROC – Kina 08.00, Serbia – Nederland 08.25., Latvia – Belgia 11.40, Japan – Polen 12.05, Nederland – ROC 15.00, Belgia – Japan 15.25.

Boksing: 1. runde: Kvinner fjærvekt (57 kg) 04.00, kvinner weltervekt (69 kg) 04.30, menn fjærvekt (57 kg) 05.03, menn weltervekt (69 kg) 06.24 og menn tungvekt (91 kg) 07.12, kvinner fjærvekt (57 kg) 10.00, menn fjærvekt (57 kg) 10.30, menn weltervekt (69 kg) 12.06 og menn super tungvekt (+91 kg) 13.12.

Bordtennis : Innledende runde kvinner og menn 02.000, 16-delsfinale mixed double 04.15, 1. runde kvinner og menn 07.15 og 12.30.

Bueskyting: Blandet lag, åttedelsfinaler 02.30, kvartfinaler 07.15 og semifinaler 08.31.

Fekting: 32-, 16-, åttedels- og kvartfinaler kårde kvinner 02.00 og sabel menn 02.30, semifinaler kårde kvinner og sabel menn fra 11.00.

Fotball: Kvinner, gruppe E (i Sapporo): Chile – Canada 09.30, Japan – Storbritannia 12.30. Gruppe F (Miyagi): Kina – Zambia 10.00, Nederland – Brasil 13.00. Gruppe G (Tokyo): Sverige – Australia 10.30, New Zealand – USA 13.30.

Håndball : Menn: Gruppe A: Norge – Brasil 02.00, Frankrike – Argentina 04.00, Tyskland – Spania 09.15, Gruppe B: Sverige – Bahrain 07.15, Portugal – Egypt, 12.30, Danmark – Japan 14.30.

Judo: Innledende runde og kvartfinaler 48 kg kvinner og 60 kg menn 04.00, rekvalifiseiring, semifinaler 48 kg kvinner og 60 kg menn 10.00.

Landhockey: Menn, gruppe A: Japan – Australia 02.30, New Zealand – India 03.00, Argentina – Spania 05.15. Gruppe B: Nederland – Belgia 04.45, Storbritannia – Sør-Afrika 11.30, Canada – Tyskland 11.00. Kvinner, gruppe A: Nederland – India 13.45, Irland – Sør-Afrika 14.15.

Ridning : Kvalifisering dressurridning individuelt og lag, 1. dag 10.00.

Roing: Oppsamlingsheat singlesculler kvinner 01.30, singlesculler menn 02.00 (Kjetil Borch?), dobbeltsculler kvinner 02.30, dobbelsculler menn 02.30, innledende heat toer kvinner 02.50, toer menn 03.30, lettvekt dobbeltsculler kvinner 03.50, lettvekt dobbeltsculler menn 04.20 (Kristoffer Brun og Are Strandli), firer kvinner 04.50 og firer menn 05.10.

Sandvolleyball: Innledende kamper kvinner 02.00, 04.00, 05.00, 08.00, 10.00 og 13.00. Innledende kamper menn 03.00, 09.00, 14.00 og 15.00. Gruppe A: Anders Mol/Christian Sørum, Norge – Christoopher McHugh/Damien Schumann, Australia 15.00.

Softball: Kvinner, gruppespillet: Australia – Canada 03.00, USA – Mexico 07.30, Japan – Italia 13.00.

Skyting: Innledende runde, luftrifle kvinner 01.30 (Jeanette Hegg Duestad, Jenny Østre Stene), luftpistol menn 03.30.

Svømming: Innledende heat: 400 m medley menn 12.02, 100 m butterfly kvinner 12.28, 400 m fri menn 12.48 (Henrik Christiansen), 400 m medley kvinner 13.30, 100 m bryst menn 13.55 (André Klippenberg Grindheim) og 4 x 100 m fri kvinner 14.15.

Taekwondo: Åttedels-, kvart- og semifinaler 49 kg kvinner og 58 kg menn fra 03.00, rekvalifisering 49 kg kvinner og 58 kg menn fra 12.00.

Tennis: 1. runde kvinner og menn fra 04.00.

Turn: Kvalifisering menn 03.00, 07.30 (Sofus Heggemsnes) og 12.30.

Vannpolo : Kvinner, gruppe A: Canada – Australia 08.30, Sør-Afrika – Spania 11.20, gruppe B: Japan – USA 07.00, Kina – ROC 12.50.

Vektløfting: 48 kg kvinner, gruppe B 02.50.

Volleyball : Menn, gruppe A: Italia – Canada 02.00, Japan – Venezuela 09.25, Polen – Iran 12.40. Gruppe B: Brasil – Tunisia 04.05, ROC – Argentina 07.20, USA – Frankrike 14.45.

Søndag 25. juli:

Medaljeavgjørelser (18):

Bueskyting (1) : Lag kvinner, bronseduell 09.15 og finale 09.40.

Fekting (2): Bronseduell 12.50 og finale florett kvinner 13.20, bronseduell 13.20 og finale kårde menn 14.15.

Judo (2): Bronsekamper og finale 52 kg kvinner og 66 kg menn 12.00.

Skateboard (1) : Finale street menn 05.25.

Skyting (2): Finale luftpistol kvinner 04.15, finale luftrifle menn 08.30.

Svømming (4): 400 m medley menn 03.30, 400 m fri menn 03.52 (Henrik Christiansen?), 400 m medley kvinner 04.12, 4 x 100 m fri kvinner 04.45.

Sykling (1), landevei: Fellesstart kvinner 06.00 (Katrine Aalerud, Stine Borgli).

Stup (1): Synkronstup 3-meter kvinner 08.00.

Taekwondo (2) : 57 kg kvinner bronsekamper 13.30 og 14.00, finale 14.30, 68 kg menn bronsekamper 13.45 og 14.15, finale 14.45.

Vektløfting (2) : Menn 61 kg, gruppe A 08.50, menn 67 kg, gruppe A 12.50.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Gruppekamper menn og kvinner, menn og kvinner double og mixed double fra 03.00 og 11.00.

Basketball: Menn, gruppe A: Iran – Tsjekkia 03.00, Frankrike – USA 14.00. Gruppe B: Tyskland – Italia 06.40, Australia – Nigeria 10.20.

Basketball, treerlag: Kvinner Japan – Mongolia 03.15, Romania – Italia 03.40, Mongolia – ROC 07.00, Kina – Italia 07.25, Romania – USA 10.30, Japan – Frankrike 10.55, Kina – Frankrike 14.00, ROC – USA 14.25. Menn: ROC – Belgia 04.35, Polen – Serbia 05.00, Kina – Latvia 08.00, Serbia – Belgia 08.25, ROC – Polen 11.40, Japan – Nederland 12.05, Nederland – Kina 15.00, Latvia – Japan 15.25.

Boksing: 1. runde: Kvinner fluevekt (51 kg) 04.00, kvinner mellomvekt (75 kg) 05.03, menn lettvekt (63 kg) 05.18, menn lett tungvekt (81 kg) 06.54, kvinner fluevekt (51 kg) 10.00, menn lettvekt (63 kg) 11.18, menn lett tungvekt (81 kg) 13.12.

Bordtennis: Kvartfinaler mixed double 03.00, 2. runde menn og kvinner 07.00, semifinaler mixed double 13.00.

Bueskyting: Lag kvinner, åttedelsfinaler 02.30, kvart- og semifinaler fra 07.45.

Fekting: 32-, 16-, åttedels- og kvartfinaler florett kvinner 02.00 og kårde menn fra 02.30, semifinaler florett kvinner 11.00 og kårde menn 12.00.

Fotball: Menn, gruppe C (i Sapporo): Egypt – Argentina 09.30, Australia – Spania 12.30. Gruppe A (i Tokyo): Frankrike – Sør-Afrika 10.00, Japan – Mexico 13.00. Gruppe B (i Kashima): New Zealand – Honduras 10.00, Romania – Sør-Korea 13.00. Gruppe D (i Yokohama): Brasil – Elfenbenskysten 10.30, Saudi-Arabia – Tyskland 13.30.

Håndball: Kvinner: Gruppe A: Nederland – Japan 02.00, Montenegro Angola 07.15, Norge – Sør-Korea 09.15. Gruppe B: ROC – Brasil 04.00, Spania – Sverige 12.30, Ungarn – Frankrike 14.30.

Judo: Innledende runde og kvartfinaler 52 kg kvinner og 66 kg menn 04.00, rekvalifisering, semifinaler 52 kg kvinner og 66 kg menn 10.00.

Landhockey : Kvinner, gruppe A: Storbritannia – Tyskland 02.30. Gruppe B: Australia – Spania 03.00, Japan – Kina 04.45, New Zealand – Argentina 05.15. Menn, gruppe A: India – Australia 11.30, Spania – New Zealand 13.45, Japan – Argentina 12.00. Gruppe B: Sør-Afrika – Nederland 13.15.

Ridning: Kvalifisering dressurridning individuelt og lag 2. dag 10.00.

Padling, elv: Kvalifisering C1 menn 06.00 og 07.57, K1 kvinner 06.47 og 08.45.

Roing: Semifinaler (E-F) singlesculler menn 02.00 og kvinner 02.20, oppsamlingsheat toer menn 02.40 og kvinner 02.50, lettvekt dobbeltsculler menn 03.00 (Kristoffer Brun, Are Strandli) og kvinner 03.30, dobbeltfirer menn 03.40 (Norge?) og kvinner 03.50, innledende heat åtter menn 04.00 og kvinner 04.20.

Sandvolleyball: Innledende kamper kvinner 02.00, 05.00, 08.00 og 14.00. Innledende kamper menn 03.00, 04.00, 09.00, 10.00, 13.00 og 15.00.

Seiling: RS: X menn (tre seilaser) 05.05 (Endre Funnemark) og kvinner 08.05 (tre seilaser), Laser menn 07.45 (Hermann Tomasgaard, to seilaser) og Laser Radial kvinner 05.05 (Line Flem Høst, to seilaser).

Skateboard: Kvalifisering street menn, fire heat 02.00.

Softball: Kvinner, gruppespillet: Australia – USA 03.00, Canada – Japan 07.30, Italia – Mexico 13.00.

Surfing: 1. runde menn 00.00 og kvinner 03.20, 2. runde menn 06.40 og kvinner 08.00.

Turn: Kvalifisering kvinner 03.00 (Julie Dicko Erichsen), 04.55, 08.10, 12.05 og 13.20.

Skyting: Innledende skyting lerdue, skeet kvinner 02.00 og menn (Erik Watndal) 1. dag 02.30. Innledende skyting luftpistol kvinner 02.00 og luftrifle menn (Henrik Larsen, Jon-Hermann Hegg) 06.00.

Svømming: Semifinaler: 100 m butterfly kvinner 03.40, 100 m bryst menn 03.52 (André Klippenberg Grindheim?). Innledende heat: 100 m rygg kvinner 12.02 (Ingeborg Vassbakk Løyning), 200 m fri menn 12.22, 100 m bryst kvinner 12.59, 100 m rygg menn 13.19, 400 m fri kvinner 13.39, 4 x 100 m fri menn 14.10.

Taekwondo: Åttedels-, kvart- og semifinaler 57 kg kvinner og 68 kg menn 03.00, rekvalifisering 57 kg kvinner og 68 kg menn 12.00.

Tennis: 1. runde kvinner og menn fra 04.00.

Turn: Kvalifisering menn 07.30 og 12.30 (Sofus Heggemsnes).

Vannpolo: Menn, gruppe A: Sør-Afrika – Italia 03.00, Ungarn – Hellas 04.30, USA – Japan 07.00. Gruppe B: Australia – Montenegro 08.30, Serbia – Spania 11.20, Kroatia – Kasakhstan 12.50.

Vektløfting: Menn 61 kg og 67 kg, gruppe B 04.50.

Volleyball: Kvinner, gruppe A: Serbia – Den dominikanske republikk 07.20, Japan – Kenya 12.40, Brasil – Sør-Korea 14.45. Gruppe B: ROC – Italia 02.00, USA – Argentina 04.05, Kina – Tyrkia 09.25.

Mandag 26. juli:

Medaljeavgjørelser (21):



Bordtennis (1): Mixed double, bronsekamp 13.00, finale 14.00.

Bueskyting (1): Lag menn, bronseduell 09.15 og finale 09.40.

Fekting (2): Bronseduell 12.50 og finale sabel kvinner 13.45, bronseduell 13.15 og finale florett menn 14.10.

Judo (2): Bronsekamper og finale 57 kg kvinner og 73 kg menn fra 12.00.

Padling, elv (1): Finale C1 menn 08.45.

Skateboard (1): Finale street kvinner 05.25.

Skyting (2) : Finaler skyting lerdue, skeet kvinner 07.50 og menn 08.50 (Erik Watndal?).

Stup (1): Synkronstup 10-meter menn 08.00.

Svømming (4): 100 m butterfly kvinner 03.30, 100 m bryst menn 04.12, 400 m fri kvinner 04.20, 4 x 100 m fri menn 05.05.

Sykling, terreng (1) : Menn 08.00. (Erik Hægstad).

Taekwondo (2): 67 kg kvinner bronsekamper 13.30 og 14.00, finale 14.30, 80 kg menn bronsekamper 13.45 og 14.15, finale 14.45.

Triathlon (1): Menn 23.30 (søndag) (Kristian Blummenfelt, Gustav Iden, Casper Stornes).

Turn (1) : Finale lag menn 12.00.

Vektløfting (1): Kvinner 55 kg, gruppe A 12.50.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Gruppekamper menn og kvinner, menn og kvinner double og mixed double fra 02.00 og 11.00.

Basketball: Kvinner, gruppe A: Sør-Korea – Spania 03.00, Serbia – Canada 10.20. Menn, gruppe C: Argentina – Slovenia 06.40, Japan – Spania 14.00.

Basketball, treerlag: Kvinner: Japan – Kina 03.15, Mongolia – Romania 03.40, Romania – ROC 07.00, Italia – Japan 07.25, Frankrike – Mongolia 10.30, Italia – USA 10.55, USA – Kina 14.00, Frankrike – ROC 14.25. Menn: Belgia – Kina 04.35, Serbia – Japan 05.00, Japan – ROC 08.00, Latvia – Serbia 08.25, Nederland – Belgia 11.40, Polen – Kina 12.05, ROC – Latvia 15.00, Nederland – Polen 15.25.

Boksing: 1. runde: 16-delsfinaler menn fluevekt (52 kg) 04.00 og 10.00, menn mellomvekt (75 kg) 05.36 og 11.36, åttedelsfinaler kvinner fjærvekt (57 kg) 06.39 og 12.54.

Bordtennis : 2. runde menn og kvinner 03.00, 3. runde menn og kvinner 07.30.

Bueskyting: Lag menn, åttedelsfinaler 02.30, kvartfinaler 06.45 og semifinaler 08.15.

Fekting: 32-, 16-, åttedels- og kvartfinaler sabel kvinner 02.00 og florett menn 02.25, semifinaler sabel kvinner 11.00 og florett menn 11.50.

Håndball: Menn gruppe A: Brasil – Frankrike 02.00, Argentina – Tyskland 04.00, Spania – Norge 09.15. Gruppe B: Egypt – Danmark 07.15, Bahrain – Portugal 12.30, Japan – Sverige 14.30.

Judo: Innledende runde og kvartfinaler 57 kg kvinner og 73 kg menn 04.00, rekvalifisering, semifinaler 57 kg kvinner og 73 kg menn 10.00.

Landhockey: Menn, gruppe B: Tyskland – Belgia 02.30, Storbritannia – Canada 04.45. Kvinner, gruppe A: Nederland – Irland 03.00, Sør-Afrika – Storbritannia 11.30, Tyskland – India 14.15, gruppe B: Australia – Kina 05.15, Japan – New Zealand 13.45, Argentina – Spania 12.00.

Padling, elv: Semifinaler C1 menn 07.00.

Roing: Kvartfinaler singlesculler kvinner 02.00 og menn 02.30 (Kjetil Borch?), semifinaler doublesculler kvinner 03.20 og menn 03.40, oppsamlingsheat firer kvinner 04.00 og menn 04.10.

Rugby: Menn, gruppe A: New Zealand – Sør-Korea 03.00, Australia – Argentina 03.30, New Zealand – Argentina 10.30, Austalia – Sør-Korea 11.00. Gruppe B: Fijiøyene – Japan 02.00, Storbritannia – Canada 02.30, Storbritannia – Japan 09.30, Fijiøyene – Canada 10.00. Gruppe C: Sør-Afrika – Irland 04.00, USA – Kenya 04.30, USA – Irland 11.30, Sør-Afrika – Kenya 12.00.

Sandvolleyball: Innledende kamper kvinner 02.00, 04.00, 05.00, 09.00, 13.00 og 14.00. Innledende kamper menn 03.00, 08.00, 10.00 og 15.00. Gruppe A: Anders Mol/Christian Sørum, Norge – Pablo Herrera/Adrian Gavira, Spania 15.00.

Seiling: Laser menn 05.05 (Hermann Tomasgaard, 3. og 4. seilas) og Laser Radial kvinner 07.35 (Line Flem Høst, 3. og 4. seilas), RS:X kvinner 05.05 (4., 5. og 6. seilas), menn 08.05 (Endre Funnemark, 4., 5. og 6. seilas),

Skateboard: Kvalifisering street kvinner, fire heat 02.00.

Skyting: Innledende skyting lerdue, skeet kvinner 02.00 og menn 2. dag 03.00 (Erik Watndal).

Softball: Kvinner, gruppespillet: Japan – USA 03.00, Canada – Italia 07.30, Mexico – Australia 13.00.

Svømming: Semifinaler: 200 m fri menn 03.37, 100 m bryst kvinner 03.50, 100 m rygg menn 04.31, 100 m rygg kvinner 04.53 (Ingeborg Vassbakk Løyning?). Innledende heat: 200 m fri kvinner 12.02, 200 m butterfly menn 12.29, 200 m medley kvinner 12.56, 1500 m fri kvinner 13.32.

Surfing: 3. runde kvinner 00.00 og menn fra 04.48.

Taekwondo: Åttedels-, kvart- og semifinaler 67 kg kvinner og 80 kg menn 03.00, rekvalifisering 67 kg kvinner og 80 kg menn (Richard Ordemann) 12.00.

Tennis: 2. runde kvinner og menn fra 04.00.

Vannpolo: Kvinner, gruppe A: Australia – Nederland 11.20, Spania – Canada 12.50. Gruppe B: USA – Kina 07.00, ROC – Ungarn 08.30.

Vektløfting: Kvinner 55 kg, gruppe B 06.50.

Volleyball: Menn, gruppe A: Iran – Venezuela 02.00, Polen – Italia 07.20, Japan – Canada 12.40, gruppe B: USA – ROC 04.05, Frankrike – Tunisia 09.25, Brasil – Argentina 14.45.

Tirsdag 27. juli:

Medaljeavgjørelser (22):

Fekting (1): Bronseduell og finale kårde lag kvinner 11.30

Judo (2): Bronsekamp og finale 63 kg kvinner og 81 kg menn 12.00.

Padling, elv (1): Finale K1 kvinner 09.00.

Ridning (1): Dressurridning lag (Grand Prix spesial) 10.00.

Roing (2): A-finaler fra 01.30, dobbeltfirer kvinner og menn.

Skyting (2): Finaler luftpistol blandet lag 08.00, luftrifle blandet lag 09.00.

Softball (1): Kvinner: Bronsekamp 06.00, finale 13.00.

Stup (1): Synkronstup 10-meter kvinner 08.00.

Svømming (4) : 200 m fri menn, 100 m rygg kvinner (Ingeborg Vassbakk Løyning?), 100 m rygg menn og 100 m bryst kvinner fra 03.30.

Sykling, terreng (1): Kvinner 08.00.

Taekwondo (2): Bronsekamp og finaler +67 kg kvinner 14.00 og +80 kg menn 15.00.

Triathlon (1): Kvinner 23.30 (mandag) (Lotte Miller).

Turn (1): Finale lag kvinner 12.45.

Vektløfting (2): Kvinner 59 kg, gruppe A 08.50 og kvinner 64 kg, gruppe A 12.50.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Gruppekamper menn og kvinner, menn og kvinner double fra 02.00 og 11.00.

Basketball: Kvinner, gruppe B: Japan – Frankrike 03.00, Nigeria – USA 06.40, gruppe C: Australia – Belgia 10.20, Puerto Rico – Kina 14.00.

Basketball, treerlag: To kamper kvinner og menn 03.15, 07.00, 10.30 og 14.00.

Boksing: Åttedelsfinaler menn weltervekt (69 kg) og menn tungvekt (91 kg), 16-delsfinaler kvinner lettvekt (60 kg) og åttedelsfinaler kvinner weltervekt (69 kg) 04.00 og 10.00.

Bordtennis : 3. runde menn og kvinner 03.00, 3. runde menn og kvinner og åttedelsfinaler kvinner og menn 07.30. Åttedelsfinaler kvinner og menn 12.30.

Bueskyting: 16-dels- og åttedelsfinaler kvinner og menn 02.30 og 09.00.

Fekting: Åttedels-, kvartfinaler og semifinaler og plasseringskamper kårde lag kvinner fra 03.00.

Fotball: Kvinner, gruppe E: Chile – Japan 13.15 (i Miyagi), Canada – Storbritannia 13.15 (i Kashima). Gruppe F: Brasil – Zambia 13.30 (i Tokyo), Nederland – Kina 13.30 (i Yokohama). Gruppe G: Sverige – New Zealand 10.00 (i Miyagi), USA – Australia 10.00 (i Kashima).

Håndball: Kvinner: Gruppe A: Japan – Montenegro 02.00, Sør-Korea – Nederland 09.15, Angola – Norge 12.30. Gruppe B: Brasil – Ungarn 04.00, Sverige – ROC 07.15, Frankrike – Spania 14.30.

Judo: Innledende runde og kvartfinaler 63 kg kvinner og 81 kg menn 04.00, rekvalifisering, semifinaler 63 kg kvinner og 81 kg menn 10.00.

Landhockey: Menn, gruppe A: Argentina – Australia 02.30, India – Spania 03.00, Japan – New Zealand 04.30. Gruppe B: Tyskland – Storbritannia 05.00, Belgia – Sør-Afrika 11.30, Nederland – Canada 13.30.

Padling, elv: Semifinaler K1 kvinner 07.00.

Roing: Fra 01.30: Semifinaler C/D singlesculler kvinner og menn, C-finaler lettvekt dobbeltsculler kvinner og menn, B-finaler dobbeltfirer kvinner og menn. Semifinaler A/B toer kvinner og menn, lettvekt dobbeltsculler menn og kvinner.

Rugby: Menn, seks gruppespillskamper 03.00 og 09.30.

Sandvolleyball: Innledende kamper kvinner 02.00, 04.00, 09.00 og 15.00. Innledende kamper menn 03.00, 05.00, 08.00, 10.00, 13.00 og 14.00.

Seiling: Laser menn (Hermann Tomasgaard) og Laser Radial kvinner (Line Flem Høst), Finnjolle menn (Anders Pedersen), 49er menn og 49er FX kvinner (Helene Næss/Marie Rønningen) fra 05.00.

Skyting: Innledende skyting luftpistol blandet lag og luftrifle blandet lag (norsk lag) fra 02.00.

Surfing: Kvartfinaler og semifinaler kvinner og menn fra 00.00.

Svømming: Semifinaler (03.30): 200 m fri kvinner og 200 m butterfly menn. Innledende heat (12.00): 100 m fri menn, 200 m butterfly kvinner, 200 m bryst menn, 4 x 200 m fri menn, 800 m fri menn (Henrik Christiansen).

Taekwondo: Åttedels-, kvart- og semifinaler +67 kg kvinner og +80 kg menn 03.00, rekvalifisering +67 kg kvinner og +80 kg menn 12.00.

Tennis: 2. runde menn, 3. runde kvinner, kvartfinaler double menn, 2. runde og kvartfinaler double kvinner fra 04.00.

Vannpolo: Menn, gruppe A: Sør-Afrika – USA 03.00, Italia – Hellas 08.30, Japan – Ungarn 11.20. Gruppe B: Montenegro – Spania 04.30, Kasakhstan – Serbia 07.00, Australia – Kroatia 12.50.

Vektløfting : Kvinner 59 kg og 64 kg, gruppe B 04.50.

Volleyball: Kvinner, gruppe A: Japan – Serbia 07.20, Brasil – Den dominikanske republikk 12.40, Sør-Korea – Kenya 14.45. Gruppe B: ROC – Argentina 02.00, Kina – USA 04.05, Italia – Tyrkia 09.25.

Onsdag 28. juli

Medaljeavgjørelser (22):

Basketball, treerlag (2): Bronsekamp og finaler kvinner og menn 13.45.

Fekting (1): Bronseduell og finale sabel lag menn 11.30.

Judo (2): Bronsekamp og finale 70 kg kvinner og 90 kg menn 12.00.

Ridning (1): Dressurridning, individuelt (Grand Prix fristil) 10.30.

Roing (4) : A-finaler fra 01.30, doublesculler kvinner og menn, firer kvinner og menn.

Rugby (1): Menn: Bronsekamp og finale fra 09.30.

Stup (1) : Synkronstup 3-meter menn 08.00.

Surfing (2): Bronseduell og finaler kvinner og menn fra 01.00.

Svømming (4) : 200 m fri kvinner, 200 m butterfly menn, 1500 m fri kvinner, 4 x 200 m fri menn fra 03.30.

Sykling, landevei (2) : Tempo kvinner 04.30 (Katrine Aalerud, Stine Borgli) og menn 07.00 (Tobias Foss, Andreas Leknessund).

Turn (1): Finale mangekamp menn 12.15.

Vektløfting (1): Menn 73 kg, gruppe A 12.50.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Gruppekamper kvinner og kvartfinaler mixed double fra 02.00. Gruppekamper menn 11.00.

Baseball: Menn, gruppespillet fra 05.00.

Basketball: Menn, gruppe A: USA – Iran 06.40, Tsjekkia – Frankrike 14.00. Gruppe B: Nigeria – Tyskland 02.00, Italia – Australia 10.20.

Basketball, treerlag: Semifinaler kvinner og menn 10.00.

Boksing: Kvartfinaler kvinner fjærvekt (57 kg), åttedelsfinaler kvinner mellomvekt (75 kg), menn fjærvekt (57 kg) og menn lett tungvekt (81 kg) 04.00 og 10.00.

Bordtennis: Kvartfinaler menn og kvinner 03.00, 08.00 og menn 13.00

Bueskyting: 16-dels- og åttedelsfinaler kvinner og menn 02.30 og 09.00.

Fekting : Sabel lag menn, åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og plasseringskamper fra 03.00.

Fotball: Menn, gruppe C: Australia – Egypt 13.15 (i Miyagi), Spania – Argentina 13.15 (i Tokyo). Gruppe D: Tyskland – Elfenbenskysten 10.00 (i Miyagi), Saudi-Arabia – Brasil 10.00 (i Tokyo). Gruppe B: Romania – New Zealand 10.30 (i Sapporo), Sør-Korea – Honduras 10.30 (i Yokohama). Gruppe A: Sør-Afrika – Mexico 13.45 (i Sapporo), Frankrike – Japan 13.45 (i Yokohama).

Håndball: Menn: Gruppe A: Norge – Argentina 09.15, Brasil – Spania 12.30, Frankrike – Tyskland 14.30. Gruppe B: Danmark – Bahrain 02.00, Sverige – Portugal 04.00, Japan – Egypt 07.15.

Judo: Innledende runde og kvartfinaler 70 kg kvinner og 90 kg menn 04.00, rekvalifisering, semifinaler 70 kg kvinner og 90 kg menn 10.00.

Landhockey: Kvinner, gruppe A: Nederland – Sør-Afrika 02.30, Storbritannia – India 03.00, Tyskland – Irland 04.30. Gruppe B: New Zealand – Spania 05.00, Japan – Australia 11.30, Argentina – Kina 12.00. Menn, gruppe A: Japan – Spania 13.30, Australia – New Zealand 14.00.

Padling, elv : Innledende heat C1 kvinner og K1 menn 07.00.

Roing: B-finaler fra 01.30: Doublesculler kvinner og menn, firer kvinner og menn. Oppsamlingsheat åtter menn og kvinner, semifinaler singlesculler kvinner og menn

Rugby: Menn: Kamp om 11.-plass, kamp om 9.-plass, 5.-8.-plass og semifinaler fra 02.00, kamp om 7.-plass og kamp om 5. plass fra 09.30.

Sandvolleyball: Innledende kamper menn 02.00, 10.00, 13.00 og 15.00. Gruppe A: Anders Mol/Christian Sørum, Norge – Konstantin Semenov/Ilja Lesjukov, ROC. Innledende kamper kvinner 03.00, 04.00, 08.00, 09.00 og 14.00.

Seiling: RS: X kvinner og menn (Endre Funnemark), Finnjolle menn (Anders Pedersen), 470 kvinner og menn, 49er menn og 49er FX kvinner (Helen Næss/Marie Rønningen) og Nacra 17 (Nicholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen) fra 05.00.

Skyting: Lerdue, trap kvinner og menn 1. dag 02.00.

Svømming: Semifinaler (03.30): 100 m fri menn, 200 m butterfly kvinner og 200 m bryst menn. Innledende heat (12.00): 100 m fri kvinner, 200 m rygg menn, 200 m bryst kvinner, 200 m medley menn (Tomoe Zenimoto Hvas) og 4 x 200 m fri kvinner.

Tennis: 3. runde menn, kvartfinaler kvinner, semifinaler double menn, kvartfinaler double kvinner og 1. runde mixed double fra 04.00.

Vannpolo: Kvinner, gruppe A: Canada – Sør-Afrika 08.30, Nederland – Spania 12.50. Gruppe B: Ungarn – USA 07.00, Kina – Japan 11.20.

Vektløfting: Menn 73 kg, gruppe B 08.50.

Volleyball: Menn, gruppe A: Canada – Iran 02.00, Polen – Venezuela 09.25, Japan – Italia 12.40. Gruppe B: USA – Tunisia 04.05, Argentina – Frankrike 07.20, Brasil – ROC 14.45.

Torsdag 29. juli:

Medaljeavgjørelser (16):

Bordtennis (1): Bronsekamp og finale kvinner 13.00.

Fekting (1) : Bronseduell og finale florett lag kvinner 11.30.

Judo (2): Bronsekamp og finaler 78 kg kvinner og 100 kg menn 12.00.

Padling, elv (1): Finale C1 kvinner 09.00.

Roing (4): A-finaler toer menn og kvinner, lettvekt dobbeltsculler menn og kvinner fra 01.30.

Skyting (2): Lerdue, finale trap kvinner og menn 09.00.

Svømming (4) : 800 m fri menn (Henrik Christiansen?), 200 m bryst menn, 200 m butterfly kvinner, 100 m fri menn fra 03.30.

Turn (1): Finale individuell mangekamp kvinner 12.50.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Semifinaler mixed double, kvartfinaler menn double og åttedelsfinaler kvinner fra 02.00. Åttedelsfinaler menn og kvartfinaler double kvinner 10.00.

Baseball: Menn, gruppespillet fra 12.00.

Basketball: Kvinner, gruppe A: Canada – Sør-Korea 03.00, Spania – Serbia 10.20. Menn, gruppe C: Slovenia – Japan 06.40, Spania – Argentina 14.00.

Boksing: Åttedelsfinaler menn mellomvekt (75 kg), menn super tungvekt (+91 kg) og kvinner fluevekt (51 kg) 04.00 og 10.00.

Bordtennis: Semifinaler kvinner 04.00, semifinaler menn 08.00.

Bueskyting: 16-dels- og åttedelsfinaler kvinner og menn 02.30 og 09.00.

Fekting: Florett lag kvinner, åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og plasseringskamper fra 03.00.

Golf: Menn 1. runde 00.30 (Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen).

Håndball: Kvinner: Gruppe A: Nederland – Angola 02.00, Japan – Sør-Korea 07.15, Montenegro – Norge 09.15. Gruppe B: Spania – Brasil 04.00, Ungarn – ROC 12.30, Sverige – Frankrike 14.30.

Judo: Innledende runde og kvartfinaler 78 kg kvinner og 100 kg menn 04.00, rekvalifisering, semifinaler 78 kg kvinner og 100 kg menn 10.00.

Landhockey: Menn, gruppe A: India – Argentina 02.30. Gruppe B: Belgia– Canada 03.00, Sør-Afrika – Tyskland 04.30, Nederland – Storbritannia 05.00. Kvinner, gruppe A: Storbritannia – Nederland 12.00. Gruppe B: Spania – Kina 11.30, Japan – Argentina 13.30, New Zealand – Australia 14.00.

Padling, elv : Semifinaler C1 kvinner 07.00.

Roing: E- og F-finaler singlesculler kvinner og menn, B-finaler toer kvinner og menn og lettvekt dobbeltsculler kvinner og menn, D-finaler singlesculler kvinner og menn fra 01.30.

Rugby: Kvinner, seks innledende kamper 02.00 og 11.30.

Sandvolleyball: Innledende kamper kvinner 02.00, 03.00, 08.00, 13.00 og 14.00. Innledende kamper menn: 04.00, 09.00, 10.00 og 15.00.

Seiling: RS: X kvinner og menn (Endre Funnemark), Laser menn (Hermann Tomasgaard) og Laser Radial kvinner (Line Flem Høst), Finnjolle menn (Anders Pedersen), 470 kvinner og menn og Nacra 17 (Nicholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen) fra 05.00.

Skyting: Pistol 25 m kvinner presisjon 02.00. Lerdue, trap kvinner og menn, 2. dag 02.00.

Surfing: Reservedag.

Svømming: Semifinaler (03.30): 100 m fri kvinner, 200 m rygg menn, 200 m bryst kvinner og 200 m medley menn (Tomoe Zenimoto Hvas?). Innledende heat (12.00): 800 m fri kvinner, 100 m butterfly menn (Tomoe Zenimoto Hvas), 200 m rygg kvinner (Ingeborg Vassbakk Løyning) og 4 x 100 m medley menn.

Sykling, BMX: Kvartfinaler utslagsritt kvinner og menn 03.00. (Tore Navrestad).

Tennis: Kvartfinaler menn og mixed double, semifinaler kvinner og double kvinner fra 04.00.

Vannpolo: Menn, gruppe A: Ungarn – Sør-Afrika 03.00, USA – Italia 07.00, Hellas – Japan 11.20. Gruppe B: Spania – Kasakhstan 04.30, Kroatia – Montenegro 08.30, Serbia – Australia 12.50.

Volleyball: Kvinner, gruppe A: Sør-Korea – Den dominikanske republikk 04.05, Serbia – Kenya 07.20, Japan – Brasil 12.40. Gruppe B: Italia – Argentina 02.00, Kina – ROC 09.25, USA – Tyrkia 14.45.

Fredag 30. juli:

Medaljeavgjørelser (21):

Badminton (1): Bronsekamp mixed double 02.00, finale 15.30.

Bordtennis (1): Bronsekamp og finale menn 13.00.

Bueskyting (1): Bronsekamp og finale kvinner 10.00.'

Fekting (1): Bronsekamp og finale kårde lag menn 11.30.

Friidrett (1): 10.000 m menn 13.30.

Judo (2): Bronsekamp og finaler +78 kg kvinner og +100 kg menn 12.00.

Padling, elv (1): Finale K1 menn 09.00.

Roing (4): A-finaler singlesculler kvinner og menn, åtter kvinner og menn fra 01.45.

Skyting (1) : Pistol 25 m kvinner finale 07.00.

Svømming (4) : 200 m bryst kvinner, 200 m rygg menn, 200 m medley menn og 100 m fri kvinner fra 03.30.

Sykling, BMX (2): Finaler utslagsritt kvinner og menn 05.00. (Tore Navrestad?)

Tennis (1): Bronsekamp og finale double menn 04.00.

Turn, trampoline (1) : Finale kvinner fra 08.00.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Kvartfinaler kvinner 02.00, semifinaler double menn 08.30.

Baseball : Menn, gruppespillet (05.00-08.00 og 12.00-15.00):

Basketball: Kvinner, gruppe B: USA – Japan 06.40, Frankrike – Nigeria 10.20. Gruppe C: Belgia – Puerto Rico 03.00, Kina – Australia 14.00.

Boksing: Åttedelsfinaler kvinner lettvekt (60 kg), kvartfinaler kvinner weltervekt (69 kg), menn weltervekt (69 kg), menn lett tungvekt (81 kg) og menn tungvekt (91 kg) 04.00 og 10.00.

Bueskyting : 16-delsfinaler kvinner 02.30. Åttedels-, kvart- og semifinaler kvinner 07.45.

Golf: Menn 2. runde 00.30 (Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen).

Fekting: Kårde lag menn, åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og plasseringskamper fra 03.00.

Fotball: Kvinner, kvartfinaler 10.00 (i Miyagi), 11.00 (i Kashima), 12.00 (i Tokyo) og 13.00 (i Yokohama).

Friidrett: 1. runde 3000 m hinder menn 02.00, kvalifisering høyde menn 02.15, kvalifisering diskos menn (Ola Stunes Isene), gruppe A 02.45, gruppe B 04.20, 1. runde 800 m kvinner 02.55 (Hedda Hynne), 1. runde 400 m hekk menn 03.55 (Karsten Warholm), 1. runde 100 m kvinner 04.40, 1. runde 5000 m kvinner 12.00 (Karoline Bjerkeli Grøvdal), kvalifisering tresteg kvinner 12.05, kvalifisering kule kvinner 12.25, 1. runde 4 x 400 m blandet stafett 13.00.

Håndball: Menn Gruppe A: Argentina – Brasil 02.00, Frankrike – Spania 07.15, Tyskland – Norge 14.30. Gruppe B: Bahrain – Japan 04.00, Sverige – Egypt 09.15, Portugal – Danmark 12.30.

Judo: Innledende runde og kvartfinaler +78 kg kvinner og +100 kg menn 04.00, rekvalifisering, semifinaler +78 kg kvinner og +100 kg menn 10.00.

Landhockey: Kvinner, gruppe A: Sør-Afrika – Tyskland 02.30, Irland – India 04.30. Menn, gruppe A: Australia – Spania 03.00, Japan– India 11.30, Argentina – New Zealand 12.00. Gruppe B: Canada – Sør-Afrika 05.00, Tyskland – Nederland 13.30, Belgia – Storbritannia 14.00.

Padling, elv: Semifinaler K1 menn 07.00.

Ridning: Trekamp individuelt og lag, dressurridning 1. dag 01.30 og 10.30.

Roing: B- og C-finaler singlesculler kvinner og menn fra 01.45.

Rugby: Kvinner, seks innledende kamper 02.00, kvartfinaler og kamp om 9.-11.-plass fra 11.30.

Sandvolleyball: Innledende kamper kvinner 02.00, 08.00, 10.00 og 13.00. Innledende kamper menn 03.00, 04.00, 09.00, 14.00 og 15.00.

Seiling: Laser menn (Hermann Tomasgaard) og Laser Radial kvinner (Line Flem Høst)), 470 kvinner og menn, 49er menn og 49er FX kvinner (Helene Næss/Marie Rønningen) fra 05.00.

Skyting: Pistol 25 m kvinner kvalifisering 02.00.

Stup: Innledende runde 3-meter kvinner 08.00 (Anne Vilde Tuxen).

Surfing: Reservedag.

Svømming: Semifinaler (03.30): 100 m butterfly menn (Tomoe Zenimoto Hvas?) og 200 m rygg kvinner (Ingeborg Vassbakk Løyning?). Innledende heat (12.00): 50 m fri menn og 50 m fri kvinner, 1500 m fri menn (Henrik Christiansen), 4 x 100 m medley kvinner og 4 x 100 m medley menn.

Sykling, BMX : Semifinaler utslagsritt kvinner og menn 03.00 (Tore Navrestad?)

Tennis: Semifinaler menn og mixed double fra 04.00.

Turn, trampoline: Kvalifisering kvinner fra 06.00.

Vannpolo: Kvinner, gruppe A: Sør-Afrika – Nederland 07.00, Spania – Australia 12.50. Gruppe B: USA – ROC 08.30, Japan – Ungarn 11.20.

Volleyball: Menn, gruppe A: Canada – Venezuela 02.00, Japan – Polen 07.20, Italia – Iran 12.40. Gruppe B: Brasil – USA 04.05, Argentina – Tunisia 09.25, ROC – Frankrike 14.45.

Lørdag 31. juli:

Medaljeavgjørelser (21):

Badminton (1): Bronsekamp og finale double menn 11.00.

Bueskyting (1) : Bronsekamp og finale menn 10.00.

Fekting (1): Bronsekamp og finale sabel lag kvinner 11.30.

Friidrett (3): Diskos menn 13.15, 4 x 400 m blandet lag 14.35, 100 m kvinner 14.50.

Judo (1): Bronsekamp og finale blandet lag 10.00.

Rugby (1): Kvinner, bronsekamp og finale 09.30.

Seiling (2): Finaleseilas RS: X kvinner og menn (Endre Funnemark?) 05.00.

Skyting (2): Lerdue, finale trap blandet lag 07.00, rifle helmatch kvinner 09.00.

Svømming (4): 100 m butterfly menn (Tomoe Zenimoto Hvas?), 200 m rygg kvinner (Ingeborg Vassbakk Løyning?), 800 m fri kvinner og 4 x 100 m medley blandet lag fra 03.30.

Tennis (1): Bronsekamp og finale kvinner, bronsekamp menn, double kvinner og mixed double.

Triathlon (1) : Blandet lag 00.30. (norsk lag).

Turn, trampoline (1): Finale menn fra 08.00.

Vektløfting (2): Menn 81 kg, gruppe A 08.50, menn 96 kg, gruppe A 12.50.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Kvartfinaler menn 02.00, semifinaler double kvinner 02.00 og 11.00.

Baseball: Menn, gruppespillet (05.00-08.00 og 12.00-15.00):

Basketball: Menn, gruppe A: Iran – Frankrike 03.00, USA – Tsjekkia 14.00. Gruppe B: Italia – Nigeria 06.40, Australia – Tyskland 10.20.

Boksing: Åttedelsfinaler menn fluevekt (52 kg), menn lettvekt (63 kg), kvartfinaler kvinner mellomvekt (75 kg), semifinaler kvinner fjærvekt (57 kg) 04.00 og 10.00.

Bueskyting: 16-delsfinaler menn 02.30. Åttedels-, kvart- og semifinaler menn 07.45.

Fekting: Sabel lag kvinner, åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og plasseringskamper fra 03.00.

Fotball: Menn, kvartfinaler 10.00 (i Miyagi), 11.00 (i Kashima), 12.00 (i Tokyo) og 13.00 (i Yokohama).

Friidrett: 1. runde 400 m hekk kvinner 02.00 (Amalie Iuel og Line Kloster), kvalifisering diskos kvinner, gruppe A 02.30, gruppe B 03.55, kvalifisering stav menn 02.40 (Sondre Guttormsen), 1. runde 800 m menn 02.40, 1. runde 100 m hekk kvinner 03.45, innledende runde 100 menn 04.35. Kvalifisering lengde menn 12.10, semifinaler 100 m kvinner 12.15, 1. runde 100 m menn 12.45, semifinaler 800 m kvinner 13.50 (Hedda Hynne?).

Golf: Menn 3. runde 00.30 (Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen).

Håndball : Kvinner: Gruppe A: Angola – Japan 02.00, Montenegro – Sør-Korea 04.00, Norge – Nederland 14.30. Gruppe B: ROC – Frankrike 07.15, Brasil – Sverige 09.15, Ungarn – Spania 12.30.

Judo: Innledende runde, kvartfinaler og semifinaler blandet lag 04.00.

Landhockey: Kvinner, gruppe A: India – Sør-Afrika 05.00, Tyskland – Nederland 11.30, Irland – Storbritannia 13.30, gruppe B: Kina – New Zealand 02.30, Japan – Spania 03.00, Argentina – Australia 04.30.

Ridning: Trekamp individuelt og lag: Dressurridning 2. dag, 3. runde 01.30.

Rugby: Kvinner, kamp om 11.-plass, kamp om 9.-plass, kamp om 5.-8.-plass og semifinaler fra 02.00. Kamp om 7.-plass og kamp om 5.-plass 09.30.

Sandvolleyball: Innledende kamper kvinner 02.00 og 03.00. Innledende kamper menn 04.00, 08.00 og 09.00. Utslagskamper mellom gruppetreere kvinner 10.00 og 13.00. Utslagskamper mellom gruppetreere menn 14.00 og 15.00.

Seiling: Finnjolle menn (Anders Pedersen), 49er menn og 49er FX kvinner (Helene Næss/Marie Rønningen), Nacra 17 (Nicholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen) fra 05.00.

Skyting: Lerdue, kvalifisering trap blandet lag 02.00, rifle (helmatch) kvalifisering kvinner 05.00 (Jeanette Hegg Duestad, Jenny Østre Stene).

Stup: Semifinale 3-meter kvinner 08.00 (Anne Vilde Tuxen?).

Svømming: Semifinaler 50 m fri menn og 50 m fri kvinner fra 03.30.

Sykling, BMX: Fristil, kvalifisering kvinner og menn 03.10.

Surfing: Reservedag.

Turn, trampoline: Kvalifisering menn fra 06.00.

Vannpolo: Menn, gruppe A: USA – Ungarn 07.00, Italia – Japan 11.20, Sør-Afrika – Hellas 12.50. Gruppe B: Montenegro – Kasakhstan 03.00, Australia – Spania 04.30, Kroatia – Serbia 08.30.

Vektløfting: Menn 81 kg og 96 kg, gruppe B 04.50.

Volleyball: Kvinner, gruppe A: Den dominikanske republikk – Kenya 02.00, Serbia – Brasil 09.25, Japan – Sør-Korea 12.40. Gruppe B: USA – ROC 04.05, Argentina – Tyrkia 07.20, Kina – Italia 14.45.

Søndag 1. august:

Medaljeavgjørelser (25):

Badminton (1): Bronsekamp og finale kvinner 13.30.

Fekting (1): Bronsekamp og finale florett lag menn 11.30.

Friidrett (4): Kule kvinner. 03.35, høyde menn 12.10, tresteg kvinner 13.20, 100 m menn 14.50.

Golf (1): Menn 4. og siste runde 00.30 (Viktor Hovland og Kristian Krogh Johannessen).

Seiling (2): Medaljeseilas Laser menn og Laser Radial kvinner 05.00.

Stup (1): Finale 3-meter kvinner 08.00.

Svømming (5): 50 m fri menn, 50 m fri kvinner, 1500 m fri menn (Henrik Christiansen?), 4 x 100 m fri kvinner og 4 x 100 m medley menn fra 03.30.

Sykling, BMX (2): Fristil, finaler kvinner og menn 03.10.

Tennis (3): Finale menn, double kvinner og mixed double.

Turn (4): Apparatfinaler, frittstående menn, sprang kvinner, bøylehest menn og skranke kvinner fra 10.00.

Vektløfting (1): Kvinner 76 kg, gruppe A 12.50.

Øvrig konkurranseprogram:

Badminton: Semifinaler menn 06.00.

Baseball: Menn, utslagsrunde nr. 1: A3 – B3 05.00, nr. 2: A2 – B2 12.00.

Basketball: Kvinner, gruppe A: Canada – Spania 03.00, Sør-Korea – Serbia 14.00. Menn, gruppe C: Argentina – Japan 06.40, Spania – Slovenia 10.20.

Boksing: Kvartfinaler kvinner fluevekt (51 kg), menn fjærvekt (57 kg), menn mellomvekt (75 kg) og menn super tungvekt (+91 kg), semifinaler menn weltervekt (69 kg) og menn lett tungvekt (81 kg) 04.00 og 10.00.

Bordtennis: Åttedelsfinaler menn og kvinner, 03.00, 07.30 og 12.30.

Bryting: Gresk-romersk menn: 60 og 130 kg, åttedels- og kvartfinaler 04.00, semifinaler 11.15. Fristil, kvinner: 76 kg, åttedels- og kvartfinaler 04.00, semifinaler 11.15.

Fekting: Florett lag menn, åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og plasseringskamper fra 02.00.

Friidrett: Kvalifisering slegge kvinner, gruppe A 02.10, gruppe B 03.40, 1. runde 3000 m hinder kvinner 02.40, kvalifisering lengde kvinner 02.50, 1. runde 400 m menn 03.45, semifinaler 100 m menn 12.15, semifinaler 100 m hekk kvinner 12.45, semifinaler 800 m menn 13.25, semifinaler 400 m hekk menn 14.05 (Karsten Warholm).

Håndball: Menn: Gruppe A: Spania – Argentina 07.15, Norge – Frankrike 09.15, Tyskland – Brasil 12.30. Gruppe B: Portugal – Japan 02.00, Egypt – Bahrain 04.00, Danmark – Sverige 14.30.

Landhockey: Menn, kvartfinaler 02.30 (to kamper) og 11.30 (to kamper).

Ridning: Trekamp individuelt og lag: Feltritt 00.45.

Sandvolleyball: Åttedelsfinaler kvinner og menn fra 02.00-15.50. (mulig Anders Mol/Christian Sørum).

Seiling: Finnjolle menn (Anders Pedersen), 470 menn og kvinner, Nacra 17 (Nicholas Fadler Martinsen/Martine Steller Mortensen) fra 05.00.

Skyting: Kvalifisering silhuettpistol menn, 1. del 01.30.

Surfing: Reservedag.

Vannpolo: Kvinner, gruppe A: Nederland – Canada 08.30, Australia – Sør-Afrika 12.50. Gruppe B: Ungarn – Kina 07.00, ROC – Japan 11.20.

Vektløfting: Kvinner 76 kg, gruppe B 08.50.

Volleyball: Menn, gruppe A: Polen – Canada 02.00, Italia – Venezuela 09.25, Japan – Iran 12.40, Gruppe B: Brasil – Frankrike 04.05, ROC – Tunisia 07.20, USA – Argentina 14.45.

Mandag 2. august:

Medaljeavgjørelser (22):

Badminton (2): Bronsekamp og finale double kvinner 06.00, bronsekamp og finale menn 13.00.

Bryting (3): Gresk-romersk menn: Bronsekamper og finaler 60 kg og 130 kg, Fristil, kvinner: 76 kg, bronsekamper og finale fra 11.15.

Friidrett (5): Lengde menn 03.20, 100 m hekk kvinner 04.50, diskos kvinner 13.00, 3000 m hinder menn 14.15, 5000 m kvinner 14.40 (Karoline Bjerkeli Grøvdal?).

Ridning (2): Trekamp lag 10.00 og individuelt 13.45 (sprangridning).

Seiling (2): Finaleseilas: 49er FX kvinner og 49er menn fra 05.00.

Skyting (2): Finale silhuettpistol menn 08.00, rifle helmatch menn 09.00.

Sykling, bane (1): Finale sprint kvinner 11.00.

Turn (3): Apparatfinaler, ringer menn, frittstående kvinner, sprang menn fra 10.00.

Vektløfting (2): Kvinner 87 kgr gruppe A 08.50 og kvinner +87 kg, gruppe A 11.50

Øvrig konkurranseprogram:

Artistisk svømming: Duett, innledende friprogram 12.30.

Baseball: Menn, utslagsrunde nr. 3: Vinner A3/B3 – vinner A2/B2 05.00, nr. 4: A1 – B1 12.00.

Basketball: Kvinner, gruppe B: Nigeria – Japan 03.00, Frankrike – USA 06.40. Gruppe C: Kina – Belgia 10.20, Australia – Puerto Rico 14.00.

Bordtennis : Åttedelsfinaler lag menn og kvinner 03.00, kvartfinaler 07.30 og 12.30.

Bryting: Gresk-romersk menn: Rekvalifisering 60 og 130 kg, åttedelsfinaler 77 kg og 97 kg 04.00, semifinaler 11.15. Fristil, kvinner: Rekvalifisering 76 kg, åttedels- og kvartfinaler 68 kg 04.00, semifinaler 11.15.

Fotball: Semifinaler kvinner 10.00 (Kashima) og 13.00 (Yokohama).

Friidrett: Kvalifisering slegge menn (Eivind Henriksen), gruppe A 02.00, gruppe B: 03.30, 1. runde 1500 m kvinner 02.35, 1. runde 200 m kvinner 03.30, kvalifisering stav kvinner 12.20 (Lene Onsrud Retzius), semifinaler 200 m kvinner 12.25, semifinaler 400 m menn 14.05, semifinaler 400 m hekk kvinner 14.40 (Amalie Iuel og Line Kloster?).

Håndball: Kvinner: Gruppe A: Sør-Korea – Angola 02.00, Nederland – Montenegro 12.30, Norge – Japan 14.30. Gruppe B: Frankrike – Brasil 04.00, Spania – ROC 07.15, Ungarn – Sverige 09.15.

Padling, flatvann: Kvalifiseringsheat: K1 kvinner 200 m, C2 menn 1000 m, K1 menn 1000 m og K2 kvinner 500 m 02.30. Kvartfinaler K1 kvinner 200 m, C2 menn 1000 m, K1 menn 1000 m (Lars Magne Ullvang) og K2 kvinner 500 m 04.00.

Sandvolleyball : Åttedelsfinaler kvinner og menn fra 02.00-15.50. (mulig Anders Mol/Christian Sørum).

Stup: Kvalifisering 3-meter menn 08.00.

Seiling: 470 menn og kvinner fra 05.00.

Skyting: Kvalifisering silhuettpistol menn, 2. del, kvalifisering rifle menn helmatch 01.30. (Henrik Larsen, Jon-Hermann Hegg).

Sykling, bane: Kvalifisering og 1. runde sprint kvinner, kvalifisering 4000 m forfølgelsesritt lag menn fra 08.30.

Vannpolo: Menn, gruppe A: Ungarn – Italia 03.00, Hellas – USA 04.30, Japan – Sør-Afrika 11.20. Gruppe B: Serbia – Montenegro 07.00, Spania – Kroatia 08.30, Australia – Kasakhstan 12.50.

Vektløfting: Kvinner 87 kg og +87 kg, gruppe B 04.50

Volleyball: Kvinner, gruppe A: Serbia – Sør-Korea 02.00, Japan – Den dominikanske republikk 12.40, Brasil – Kenya 14.45. Gruppe B: USA – Italia 04.05, ROC – Tyrkia 07.20, Kina – Argentina 09.25.

Tirsdag 3. august:

Medaljeavgjørelser (24):

Boksing (2): Finale kvinner fjærvekt (57 kg) 04.00, finale menn weltervekt (69 kg) 10.00.

Bryting (3): Gresk-romersk menn: Bronsekamper og finaler 77 kg og 97 kg. Fristil kvinner: 68 kg fra 14.00.

Friidrett (6): Lengde kvinner 03.50, 400 m hekk menn 05.20 (Karsten Warholm), stav menn 12.20, slegge kvinner 13.35, 800 m kvinner 14.25, 200 m kvinner 14.50.

Padling, flatvann (4): Finaler, K1 kvinner 200 m, C2 menn 1000 m, K1 menn 1000 m og K2 kvinner 500 m fra 05.00.

Seiling (2): Finaleseilas: Finnjolle menn og Nacra 17 fra 07.30.

Stup (1): Finale 3-meter menn 08.00.

Sykling, bane (2): Finale 3000 m forfølgelsesritt lag kvinner og lagsprint menn 10.30.

Turn (3): Apparatfinaler, skranke menn, bom kvinner, svingstang menn fra 10.00.

Vektløfting (1) : Menn 109 kg, gruppe A 12.50

Øvrig konkurranseprogram:

Artistisk svømming: Duett, teknisk program 12.30.

Baseball: Menn, utslagsrunde nr. 5: Taper A3/B3 – taper A2/B2 05.00, nr. 6: Taper A1/B1 – vinner kamp 5 12.00.

Basketball: Menn kvartfinaler 03.00, 06.40, 10.20 og 14.00.

Boksing: Kvartfinaler menn fluevekt (52 kg), menn lettvekt (63 kg) og kvinner lettvekt (60 kg), semifinaler menn fjærvekt (57 kg), menn tungvekt (91 kg) 04.00 og 10.00.

Bordtennis: Kvartfinaler lag menn og kvinner 03.00 og 07.30, semifinaler lag kvinner 12.30.

Bryting: Gresk-romersk menn: Rekvalifisering 77 kg og 97 kg, åttedelsfinaler 67 kg og 87 kg 04.00, semifinaler 11.15. Fristil, kvinner: Rekvalifisering 68 kg, åttedels- og kvartfinaler 62 kg 04.00, semifinaler 11.15.

Fotball: Semifinaler menn 10.00 (Kashima) og 13.00 (Tokyo).

Friidrett: Kvalifisering tresteg menn 02.00, 1. runde 1500 m menn 02.05 (Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen), kvalifisering spyd kvinner, gruppe A 02.20, gruppe B: 03.50, 1. runde 400 m kvinner 03.45, 1. runde 200 m menn 04.05, 1. runde 110 m hekk menn 12.10, kvalifisering kule menn, gruppe A 12.15, gruppe B: 13.40, 1. runde 5000 m menn 13.00 (Narve Gilje Nordås), semifinaler 200 m menn 13.50.

Håndball: Menn, kvartfinaler 02.30, 06.15, 10.00 og 13.45.

Klatring: Menn, kvalifisering (speed, buldring og led) fra 10.00.

Landhockey: Menn, semifinaler 03.30 og 12.00.

Padling, flatvann: Semifinaler, K1 kvinner 200 m, C2 menn 1000 m, K1 menn 1000 m (Lars Magne Ullvang?) og K2 kvinner 500 m fra 02.30.

Ridning: Sprangridning kvalifisering individuelt 12.00 (Geir Gulliksen).

Sandvolleyball: Kvinner, kvartfinaler 02.00, 03.00, 14.00 og 15.00.

Stup: Semifinale 3-meter menn 03.00.

Sykling, bane: 1. runde 3000 m forfølgelsesritt lag kvinner, kvalifisering og 1. runde lagsprint menn, 1. runde 4000 m forfølgelsesritt menn fra 08.30.

Vannpolo: Kvinner, kvartfinaler 07.00, 08.30, 11.20 og 12.50.

Vektløfting: Menn 109 kg, gruppe B 06.50

Volleyball: Menn, kvartfinaler 02.00, 06.00, 10.00 og 14.30.

Onsdag 4. august:

Medaljeavgjørelser (17):

Artistisk svømming (1) : Duett friprogram 12.30.

Boksing (1): Menn lett tungvekt (81 kg) 08.30.

Bryting (3): Gresk-romersk menn: Bronsekamper og finaler 67 kg og 87 kg. Fristil kvinner: 62 kg fra 14.00.

Friidrett (5): 400 m hekk kvinner 04.30, 3000 m hinder kvinner 13.00, slegge menn 13.15, 800 m menn 14.05, 200 m menn 14.55.

Ridning (1): Sprang individuelt 12.00.

Seiling (2): Finaleseilas: 470 menn og kvinner fra 07.30.

Skateboard (1): Park kvinner 02.00.

Svømming (1): Kvinner 10 km havsvømming 23.30 (tirsdag).

Sykling, bane (1): 4000 m forfølgelsesritt lag menn fra 11.00.

Vektløfting (1) : Menn +109 kg, gruppe A 12.50

Øvrig konkurranseprogram:

Baseball: Menn, semifinale, kamp nr. 7: Vinner kamp 4 – vinner kamp 3 12.00.

Basketball: Kvinner kvartfinaler 03.00, 06.40, 10.20 og 14.00.

Boksing: Semifinaler kvinner fluevekt (51 kg), kvinner weltervekt (69 kg) og menn super tungvekt (+91 kg) 07.00.

Bordtennis: Semifinaler lag kvinner 03.00, semifinaler lag menn 07.30 og 12.30.

Bryting: Gresk-romersk menn: Rekvalifisering 67 kg og 87 kg. Fristil, menn: åttedelsfinaler 57 kg og 86 kg 04.00, semifinaler 11.15. Kvinner: Rekvalifisering 62 kg, åttedels- og kvartfinaler 57 kg 04.00, semifinaler 11.15.

Friidrett: Tikamp menn 100 m 02.00 (Martin Ro), kvalifisering spyd menn, gruppe A 02.05, gruppe B: 03.45, sjukamp kvinner 100 m hekk 02.35, tikamp menn lengde 02.55, sjukamp kvinner høyde 03.35, semifinaler 110 m hekk menn 04.00, tikamp menn kule 04.40, tikamp menn høyde 11.30, semifinaler 1500 m kvinner 12.00, sjukamp kvinner kule 12.05, semifinaler 400 m kvinner 12.30, sjukamp kvinner 200 m 13.30, tikamp menn 400 m 14.40.

Golf: Kvinner 1. runde 00.30 (Tonje Daffinrud, Marianne Skarpnord).

Håndball: Kvinner, kvartfinaler: 02.30, 06.15, 10.00 og 13.45.

Klatring: Kvinner, kvalifisering (speed, buldring og led) fra 10.00.

Landhockey: Kvinner, semifinaler 03.30 og 12.00.

Padling, flatvann: Innledende heat K1 menn 200 m, C1 kvinner 200 m, K1 kvinner 500, K2 menn 1000 m 02.30, kvartfinaler K1 menn 200 m, C1 kvinner 200 m, K1 kvinner 500, K2 menn 1000 m 05.00.

Sandvolleyball: Menn, kvartfinaler 02.00, 03.00, 14.00 og 15.00. (mulig Anders Mol/Christian Sørum)

Skateboard: Park kvalifisering kvinner 02.00.

Stup: Kvalifisering 10-meter kvinner 08.00 (Anne Vilde Tuxen).

Sykling, bane: Kvalifisering sprint menn, 1. runde Keirin kvinner, 32-dels- og 16-delsfinale sprint menn fra 08.30.

Vannpolo: Menn, kvartfinaler 07.00, 08.30, 11.20 og 12.50.

Vektløfting: Menn +109 kg, gruppe B 06.50

Volleyball: Kvinner, kvartfinaler 02.00, 06.00, 10.00 og 14.30.

Torsdag 5. august:

Medaljeavgjørelser (27):

Boksing (1): Menn fjærvekt (57 kg) 07.00.

Bordtennis (1): Kvinner lag, bronsekamp 04.00, finale 12.30.

Bryting (3): Fristil, menn: Bronsekamp og finaler 57 kg og 86 kg. Kvinner: Bronsekamp og finale 62 kg fra 14.00.

Friidrett (8): Tresteg menn 04.00, kule menn 04.05, 110 m hekk menn 04.55, 20 km kappgang menn (Håvard Haukenes) 09.30, stav kvinner 12.20, 400 m menn 14.00, sjukamp kvinner 800 m 14.20, tikamp menn 1500 m 14.40.

Karate (3): Kvinner, kata, menn kumite (67 kg) og kvinner kumite 55 kg 13.00.

Klatring (1): Menn (kombinert speed, buldring og led) 10.30.

Landhockey (1): Menn, bronsekamp 03.30, finale 12.00.

Padling, flatvann (4): K1 menn 200 m, C1 kvinner 200 m, K1 kvinner 500, K2 menn 1000 m 05.00.

Skateboard (1) : Park menn 02.00.

Stup (1): 10-meter kvinner 08.00 (Anne Vilde Tuxen?).

Svømming (1): Menn 10 km havsvømming 23.30 (onsdag).

Sykling, bane (2): Keirin kvinner 1.-6.-plass. Omnium menn poengritt 11.00.

Øvrig konkurranseprogram:

Baseball: Menn, semifinale: Vinner kamp 6 – taper kamp 7 12.00.

Basketball: Menn, semifinaler 06.15 og 13.00.

Boksing: Semifinaler kvinner lettvekt (60 kg), menn fluevekt (52 kg) og menn mellomvekt (75 kg) 07.00.

Bryting: Fristil, menn: Rekvalifisering 57 kg og 86 kg 04.00, åttedelsfinaler og kvartfinaler 74 kg og 125 kg, semifinaler 11.15. Kvinner: Rekvalifisering 62 kg, åttedels- og kvartfinaler 53 kg 04.00, semifinaler 11.15.

Fotball: Kvinner, bronsekamp 10.00 (i Kashima).

Friidrett: Tikamp menn 110 m hekk 02.00, kvalifisering høyde kvinner 02.10, sjukamp kvinner lengde 02.40, tikamp menn diskos, gruppe A 02.50, gruppe B 03.55, 1. runde 4 x 100 m kvinner 03.00, 1. runde 4 x 100 m menn 04.30, sjukamp kvinner spyd, gruppe A 05.30, gruppe B: 06.40, tikamp menn stav 05. 45, tikamp menn spyd, gruppe A 12.15, gruppe B 13.20, 1. runde 4 x 400 m kvinner 12.25, semifinaler 1500 m menn 13.00 (Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen).

Golf: Kvinner 2. runde 00.30 (Tonje Daffinrud, Marianne Skarpnord).

Håndball: Menn, semifinaler 10.00 og 14.00.

Karate: Kvinner, kata utslagsrunde og plasseringsrunde. Menn, kumite innledende runde (67 kg) 03.00. Kvinner, kumite innledende runde (55 kg) 10.00.

Moderne femkamp: Fekting kvinner og menn 06.00.

Padling, flatvann: Semifinaler K1 menn 200 m, C1 kvinner 200 m, K1 kvinner 500, K2 menn 1000 m 02.30.

Sandvolleyball: Semifinaler kvinner 02.00 og 13.00, semifinaler menn 03.00 og 15.00 (mulig Anders Mol/Christian Sørum).

Skateboard: Park kvalifisering menn 02.00.

Stup: Semifinaler 10-meter kvinner 03.00 (Anne Vilde Tuxen?).

Sykling, bane: Omnium menn scratch, åttedelsfinaler sprint menn, kvartfinaler Keirin kvinner, Omnium menn tempo, kvartfinaler sprint menn, semifinaler Keirin kvinner, Omnium menn, utslagsritt, Keirin kvinner 7.-12.-plass. Løp om 5.-8. plass sprint menn fra 08.30.

Vannpolo: Kvinner, plasseringskamper 5.-8.-plass 07.00 og 08.30 og semifinaler 11.20 og 12.50.

Volleyball: Menn, semifinaler 06.00 og 14.00.

Fredag 6. august:

Medaljeavgjørelser (23):

Boksing (1): Menn tungvekt (91 kg) 07.00.

Bordtennis (1): Menn lag, bronsekamp 04.00, finale 12.30.

Bryting (3): Fristil, menn bronsekamp og finaler 74 kg og 125 kg. Kvinner: 53 kg fra 14.00.

Fotball (1): Finale kvinner 04.00 (på OL-stadion).

Friidrett (8): Kappgang (i Sapporo), 50 km menn 22.30 (torsdag) (Håvard Haukenes), 20 km kvinner 09.30. Spyd kvinner 13.50, 5000 m menn 14.00, 400 m kvinner 14.35, 1500 m kvinner 14.50, 4 x 100 kvinner 15.30, 4 x 100 m menn 15.50.

Karate (3): Menn, kata og kumite (75 kg). Kvinner, kumite (61 kg) 10.00.

Klatring (1): Kvinner (kombinert speed, buldring og led) 10.30.

Landhockey (1): Kvinner, bronsekamp 03.30, finale 12.00.

Moderne femkamp (1): Kvinner laserløp 12.00.

Sandvolleyball (1): Kvinner, bronsekamp 03.00 og finale 04.30.

Sykling, bane (2): Madison kvinner, sprint menn 11.00.

Øvrig konkurranseprogram:

Artistisk svømming: Lag, teknisk program 12.30.

Basketball: Kvinner, semifinaler 06.40 og 13.00.

Boksing: Semifinaler kvinner mellomvekt (75 kg), menn lettvekt (63 kg) 07.00.

Bryting: Fristil menn: Rekvalifisering 74 kg og 125 kg. Åttedelsfinaler 65 kg og 97 kg 04.00, semifinaler 11.15. Kvinner: Rekvalifisering 53 kg, åttedels- og kvartfinaler 50 kg 04.00, semifinaler 11.15.

Fotball: Menn, bronsekamp 13.00 (i Tokyo).

Friidrett: 1. runde 4 x 400 m menn 13.25.

Golf: Kvinner 3. runde 00.30 (Tonje Daffinrud, Marianne Skarpnord).

Håndball: Kvinner, semifinaler: 10.00 og 14.00.

Karate: Menn, kata utslagsrunde og plasseringsrunde. Kvinner, kumite innledende runde (61 kg) 03.00. Menn, kumite innledende runde (75 kg) 03.00. Menn, semifinaler kumite (75 kg). Kvinner semifinaler kumite (61 kg).

Moderne femkamp: Kvinner, svømming, fekting (bonusrunde) og sprangridning fra 07.30.

Padling, flatvann: Innledende heat C2 kvinner 500 m, C1 menn 1000 m, K4 kvinner 500 m, K4 menn 500 m 02.30. Kvartfinaler C2 500 m og C1 1000 m.

Ridning: Kvalifisering sprangridning lag 12.00.

Rytmisk gymnastikk: Kvalifisering individuelt 03.20 og 07.50.

Stup: Kvalifisering 10-meter menn 08.00.

Sykling, bane: Kvalifisering sprint kvinner, semifinaler sprint menn, 32- og 16-delsfinaler sprint kvinner.

Vannpolo: Menn, plasseringskamper 5.-8.-plass 07.00 og 08.30 og semifinaler 11.20 og 12.50.

Volleyball: Kvinner, semifinaler 06.00 og 14.00.

Lørdag 7. august:

Medaljeavgjørelser (34):

Artistisk svømming (1): Lag, friprogram 12.30.

Baseball (1): Menn, bronsekamp 05.00, finale 12.00.

Basketball (1): Menn, finale 04.30.

Boksing (4): Menn fluevekt (52 kg), kvinner fluevekt (51 kg), menn mellomvekt (75 kg), kvinner weltervekt (69 kg) fra 07.00.

Bryting (3): Fristil menn: Bronsekamper og finaler 65 kg og 97 kg. Fristil kvinner: Bronsekamp og finale 50 kg fra 14.00.

Friidrett (7): Maraton kvinner 00.00 (i Sapporo), høyde kvinner 12.35, 10.000 m kvinner 12.45 (Karoline Bjerkeli Grøvdal), spyd menn 13.00, 1500 m menn 13.40 (Jakob og Filip Ingebrigtsen), 4 x 400 m kvinner 14.30, 4 x 400 m menn 14.50.

Fotball (1): Finale menn 13.30 (på OL-stadion).

Golf (1) : Kvinner 4. og siste runde 00.30 (Tonje Daffinrud, Marianne Skarpnord).

Håndball (1): Menn, bronsekamp 10.00 og finale 14.00.

Karate (2): Menn, kumite (+75 kg). Kvinner, kumite (+61 kg) 12.00.

Moderne femkamp (1) : Menn laserløp 12.00.

Padling, flatvann (4): C2 kvinner 500 m, C1 menn 1000 m, K4 kvinner 500 m, K4 menn 500 m 05.00.

Ridning (1): Sprangridning lag 12.00.

Rytmisk gymnastikk (1): Finale individuelt 08.20.

Sandvolleyball (1): Menn, bronsekamp 03.00 og finale 04.30. (mulig Anders Mol/Christian Sørum).

Stup (1): 10-meter menn 08.00.

Sykling, bane (1): Madison menn 12.00.

Vannpolo (1): Kvinner, bronsekamp 06.40 og finale 09.30.

Volleyball (1): Menn, bronsekamp 06.30 og finale 14.15.

Øvrig konkurranseprogram:

Basketball: Kvinner, bronsekamp 09.00, menn, bronsekamp 13.00.

Bryting: Fristil, menn: Rekvalifisering 65 kg og 97 kg. Fristil kvinner: Rekvalifisering 50 kg fra 05.45.

Karate: Kvinner, kumite innledende runde og semifinaler (+61 kg). Menn, kumite innledende runde og semifinaler (+75 kg) fra 07.00.

Moderne femkamp: Menn, svømming, fekting (bonusrunde) og sprangridning fra 07.30.

Padling: Semifinaler C2 kvinner 500 m, C1 menn 1000 m, K4 kvinner 500 m, K4 menn 500 m fra 02.30.

Rytmisk gymnastikk: Kvalifisering gruppe 03.00.

Stup: Semifinale 10-meter menn 03.00.

Sykling, bane: Åttedelsfinale sprint kvinner, 1. runde Keirin menn, kvartfinaler sprint kvinner fra 08.30.

Vannpolo: Kvinner, kamp om 7.-plass 02.30, kamp om 5.-plass 04.00.

Søndag 8. august:

Medaljeavgjørelser (13):

Basketball (1): Kvinner finale 04.30.

Boksing (4): Kvinner lettvekt (60 kg), menn lettvekt (63 kg), kvinner mellomvekt (75 kg), menn super tungtvekt (+91 kg) fra 07.00.

Friidrett (1): Maraton menn 00.00 (i Sapporo).

Håndball (1): Kvinner, bronsekamp 04.00 og finale 08.00.

Rytmisk gymnastikk (1): Finale lag allround 04.00.

Sykling, bane (3): Finale sprint kvinner, finale Keirin menn, poengritt Omnium kvinner 07.00 (Anita Yvonne Stenberg).

Vannpolo (1): Menn, bronsekamp 06.40 og finale 09.30.

Volleyball (1): Kvinner, bronsekamp 02.00 og finale 06.30.

Øvrig konkurranseprogram:

Sykling, bane: Fra 03.00: Omnium kvinner scratch (Anita Yvonne Stenberg), semifinaler sprint kvinner, kvartfinaler Keirin menn, Omnium kvinner temporitt, kamp om 5.-8.-plass sprint kvinner, semifinaler Keirin menn, Omnium kvinner utslagsritt, kamp om 7.-12. plass Keirin menn.

Vannpolo: Menn, kamp om 7.-plass 02.30, kamp om 5.-plass 04.00.

Avslutningsseremoni på OL-stadion i Tokyo 13.00.

* ROC = Russlands OL-komité (betegnelsen russiske utøvere konkurrerer under).