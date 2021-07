Det er i et intervju med det britiske nyhetsbyrået Reuters, gjengitt av svenske TT, at verdensrekordholder Bolt går til angrep på det seneste innen utvikling på skofronten i friidrettsmiljøet.

Det jamaicanske sprintesset Shelly-Ann Fraser-Pryce brukte den nye piggsko-typen da hun løp inn til tidenes nest beste tid på 100 meter for kvinner i forrige måned. 10,63 ble fasiten.

Amerikanske Sha'Carri Richardson hadde samme type fottøy da hun i april ble den sjette raskeste utøveren gjennom tidene med 10,72.

Bolt innrømmer nå at han ble overrasket da han fikk høre om sko-utviklingen.

– Da jeg fikk dette fortalt, kunne jeg ikke tro at vi har kommet hit, at vi justerer piggene til et nivå der det nå gir utøverne en fordel og mulighet til å løpe fortere, sier han.

– Det er merkelig og urettferdig for mange utøvere, fordi jeg vet at flere (skoprodusenter) tidligere har forsøkt det samme, men at det internasjonale forbundet da sa «nei, dere kan ikke endre piggene». Det at de nå gjør nettopp det, er latterlig, fortsetter han.

Amerikanske Trayvon Bromell er favoritt til å vinne 100-meteren under Tokyo-OL. Han topper årsbeste-statistikken på distansen med sterke 9,77.