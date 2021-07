Brann-styret kaller inn til møte mandag – kan være slutt for Kåre Ingebrigtsen

Én fattig seier på 14 kamper er fasit for Kåre Ingebrigtsens Brann så langt denne sesongen. Nå kalles det inn til styremøte mandag. På agendaen er den sportslige krisen og hvorvidt Ingebrigtsen er rett mann til å lede Brann fremover. Det bekrefter styreleder Birger Grevstad ovenfor BT.

– Dere skjønner jo selv at det er en vanskelig avgjørelse. Det jeg kan si er at vi skal ha et styremøte mandag ettermiddag, da skal vi evaluere det som har skjedd hittil. Som jeg har sagt mange ganger: Ingen er fredet i denne klubben nå, sa Grevestad etter kampen mot Mjøndalen.

På spørsmål fra BA om Brann vurderer å skifte trener nå, svarte Grevstad:

– Som jeg sier, så tar vi det i morgen, så får alle i styret komme med sine innspill om hva vi skal gjøre. Så kan vi diskutere på bredt grunnlag, så vi ikke gjør noe overilt i dag.

Søndagens kamp mot Mjøndalen ble av mange sett på som en «være eller ikke være» kamp for Ingebrigtsen. Den endte 1-1.

Bamba reddet ett poeng seks minutter på overtid. Spørsmålet er om det var nok til å redde jobben til Kåre Ingebrigtsen.