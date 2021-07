Ruud overlegen i Båstad – tok karrierens tredje ATP-tittel

Dermed klarte 22-åringen det pappa Christian Ruud ikke maktet i 1995. For der faren tapte finalen i Båstad for 26 år siden, var Casper overlegen og vant søndagens finale med settsifrene 6-3, 6-3.

Gjennom hele turneringen på tettstedet i Skåne har Ruud vunnet i strake sett. Slik ble det også mot Coria, som er rangert som nummer 77 i verden.

Ruud gikk i ledelsen fra start på egen serve og brøt ved første anledning. Det første settet var aldri truet etter et nytt servebrudd, selv om Coria klarte å bryte tilbake én gang.

Coria hang bedre med fra start i annet sett, men Ruud brøt argentinerens tredje servegame. Ruud trengte fem matchvinner på å avgjøre kampen.

Seieren tok nordmannen opp i tre ATP-titler. Tidligere har han vunnet turneringer i Argentina (februar 2020) og i Sveits (mai i år).

Ruud skal ikke være med i OL og spiller istedenfor to nye turneringer på grus. Neste tittelsjanse er ATP 250-turneringen i Kitzbühel, som starter 24. juli.

Suveren

Coria viste hva som bor i ham på Ruuds åpningsserve, da han kjempet inn kampens første poeng. Det norske tennisesset hentet seg likevel godt inn og vant første game oppskriftsmessig uten å slippe inn nye poeng.

På serven til Coria klarte Ruud å få deuce, før han brøt på sin andre bruddball. Etter et blankt servegame og et nytt brudd ledet Ruud 4-0 og hadde fått en drømmestart på finalen. Selv om Coria brøt tilbake på Ruuds neste servegame, hadde nordmannen kontroll og vant første sett 6-3.

Ruud måtte vente til stillingen 2-2 i annet sett før han fikk ny mulighet til å bryte. Med 40-0 og tre bruddballer skulle det gå i annet forsøk. Etter at Ruud vant egen serve blankt for sjette gang i finalen, brøt han igjen.

På egen serve fikk Ruud tre matchballer, men Coria kjempet tappert og klarte til slutt å sette inn en bruddball. Ruud misbrukte enda en matchball da Coria servet i neste game, men klarte til slutt å bryte argentineren igjen og vinne det avgjørende settet.

Dermed gjorde Ruud kort prosess også i finalen, noe han har gjort gjennom hele turneringen.

Enkel vei til finalen

Ruud gikk videre på walkover både i første runde og i kvartfinalen. Som førsteseedet slapp han å spille i første runde. Og etter seieren over det danske tennistalentet Holger Rune, ble det walkover også i kvartfinalen. Det var fordi kvartfinalemotstanderen Henri Laaksonen måtte trekke seg med en lyskeskade.

Både mot Rune og i semifinalen mot Roberto Carballés viste Ruud uansett hvorfor han var storfavoritt i forkant av turneringen. Han tapte bare to game mot Rune og kun fem game i 6-1, 6-4-seieren over Carballés.

Selv som favoritt i finalen var det ikke gitt at Ruud kom til å vinne sin tredje ATP-tittel. I sine to tidligere møter med Coria, begge på grus, tapte Ruud. Coria er også lillebroren til den tidligere toppspilleren Guillermo Coria, som på et tidspunkt var rangert som nummer tre i verden og var i finalen i French Open i 2004.

Men siden forrige møte med Federico Coria i 2019, har Ruud utviklet seg til å bli en av verdens beste tennisspillere på grus. Det beviste han nok en gang med turneringsseieren i Båstad.