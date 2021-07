Warholm-rivalen: – Suger at dette blir første OL-erfaring

Det er duket for superduell mellom Benjamin og Karsten Warholm på 400 meter hekk i OL i Tokyo, men amerikaneren ser ikke bare med glede på gigantmesterskapet.

Gullhåpet Benjamin etterlyser større samarbeidsvilje og flere tiltak for å bedre virussituasjonen for arrangørlandet Japan.

– Jeg føler at regjeringene kollektivt burde ha kommet sammen og sagt: Hei, vi har dette store arrangementet i Japan, hva kan vi gjøre for å hjelpe? Hvordan kan vi bidra til at OL blir så sømløst som mulig?, sa Benjamin på en pressekonferanse i regi av Det internasjonale friidrettsforbundet (WA).

Den hurtige amerikaneren mener at flere land burde tatt ansvar for å sørge for at OL blir et arrangement hvor både utøvere og tilskuere får sitt livs opplevelse.

– Gitt det faktum at vi har hatt over ett år på å forberede oss, føler jeg at det er mer som kunne blitt gjort for å hjelpe Japan med tanke på å kontrollere covid-19 og sørge for at hele den japanske befolkningen er vaksinert.

Kjedelig

Benjamin innrømmer at hans første OL ikke blir helt det han hadde sett for seg. Mesterskapet vil være preget av strenge regler, faste rutiner og tilskuernekt.

– Det suger at dette er min første OL-erfaring. Jeg føler at det kunne blitt gjort noe med dette for lenge siden, slår han fast.

Fra før er det bekreftet at OL vil foregå uten tilskuere til stede på noen av arrangementene.

– Det er beklagelig at OL blir arrangert i et veldig begrenset format, sa Japans OL-minister Seiko Hashimoto i forbindelse med forbudet.

Åpningsseremonien for OL i Tokyo går av stabelen 23. juli, og mesterskapet vil vare til 8. august.