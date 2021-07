Tokyo-OL ønsker å være en foregangsfigur for bærekraft og har innført en rekke tiltak for å redusere klimaavtrykkene til arrangementet.

Det er likevel ikke til å stikke under stol at OL i Tokyo, som alle andre store arrangementer, vil etterlate seg et uunngåelig og alvorlig klima-avtrykk.

Årets mesterskap vil slippe ut 2,73 millioner tonn karbondioksid (CO2) ifølge de siste estimatene. Det er mer CO2 enn enkelte land sender ut i atmosfæren på et helt år. Hovedsynderen er bygging og renovering av arenaer samt annen relevant infrastruktur, og står for hele 1,5 millioner tonn.

– Estimatet tar ikke høyde for at OL vil gå uten tilskuere, noe som vil redusere utslippene med 340.000 tonn» sier arrangøren ifølge AFP.

Klimainitiativene under årets OL inkluderer blant annet elektrisitet fra fornybare kilder, fokus på resirkulering, avfallshåndtering og innredning av OL-landsbyen med resirkulerbare materialer.

Fokus på bærekraft

Arrangørene har satt seg et hårete mål om at all elektrisitet brukt under OL skal komme fra fornybare energikilder.

– 30-35 prosent av elektrisiteten skal komme direkte fra grønne kilder. De resterende prosentene skal komme via å konvertere ikke-fornybar elektrisitet til fornybar, gjennom kjøp av grønne sertifikater, sier en talsmann for lekene.

Sertifikatene er en bekreftelse på at fornybar energi lik den brukt under OL, vil bli sprøytet inn i landets totale kraftnett, eller at den samme energien er blitt spart gjennom å gjøre boliger i Tokyo-området mer energieffektive.

Resirkulering

Lekene har også et sterkt og økt fokus på sirkulær økonomi og bærekraft. Hele 99 prosent av goder som brukes under OL skal være gjenbruk eller resirkulert. De vil også leie produkter der det er mulig og selge videre det som er kjøpt nytt

Særlig trekker arrangøren fram innredningen i OL-landsbyen og IT-utstyret som benyttes under arrangementet.

Et punkt som vil bli vesentlig lettere å gjennomføre nå som OL vil gå uten tilskuere, er avfallshåndteringen under og etter mesterskapet. Målet er fortsatt å resirkulere 65 prosent av alt avfall generert under lekene.

Klimakvoter

Tokyo 2020 sier at de planlegger å kjøpe klimakvoter for å utligne en del av utslippet. Pengene skal finansiere lokale prosjekter som tar sikte på å redusere klimagassutslipp tilsvarende 4,38 millioner tonn CO2.

Men noen av prosjektene har møtt stor motstand blant lokale klimaaktivister, som hevder at bedriftene kjøper en kortsiktig løsning, i stedet for å endre til en mer bærekraftig operasjon på sikt. I tillegg har noen av klimakvoteprosjektene feilet i deres mål om å utligne utslippene.