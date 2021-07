Donnarumma knuste Englands titteldrøm – Italia vant straffedramaet på Wembley

Italia reiste seg mesterlig etter Englands rekordtidlige ledermål ved Luke Shaw, og stopperkjempen Leonardo Bonucci kriget inn et høyst fortjent utligningsmål midtveis i 2. omgang.

Flere mål ble det ikke, men Italia skrev et nytt kapittel i Englands lange krønike over nederlag i straffesparkkonkurranser. Sju ganger av ni har England kommet til kort i slike dueller.

Gianluigi Donnarumma reddet Englands to siste straffer og ble den største italienske helten, mens Bonucci scoret både i kampen og i straffekonkurransen som Italia vant 3-2.

Andrea Belotti var den første som misset, og England ledet 2-1 etter at lagene hadde skutt to straffer hver, men England misset sine tre siste. Marcus Rashford skjøt stolpe-ut før Donnarumma reddet skuddene fra ungguttene Jadon Sancho og Bukayo Saka.

Da spilte det ingen rolle at Pickford reddet to straffer og at han hadde forlenget dramaet med en fantastisk redning da Jorginho tok Italias femte straffe.

– Dette er en drøm som blir virkelig. Det er magi, sa Italias kaptein Giorgio Chiellini til ITV.

Verste i verden

England var i mesterskapsfinale for første gang siden VM-triumfen i 1966, men må fortsatt vente på å løfte en pokal igjen. Det var Chiellini som fikk EM-trofeet på Wembley, mens Harry Kane måtte gå tomhendt fra et mesterskap slik England-kapteiner nå har gjort i 27 EM- og VM-turneringer på rad siden Bobby Moore løftet VM-trofeet for 55 år siden.

– Gutta kunne ikke ha gjort mer. Straffer er det verste i verden når man taper, men det har vært en fantastisk turnering. Det gjør vondt nå, men vi kan være stolte av det vi har gjort, sa Kane til BBC.

Gareth Southgates lag imponerte på veien mot finale, men møtte skarpere motstand i finalen enn på veien dit. Roberto Mancinis Azzurri-lag er nå ubeseiret i 34 kamper. Den rekken holdt til landets første tittel siden VM-triumfen i 2006. Også den ble sikret på straffespark.

For tredje gang på rad ble det tap for et lag som spilte EM-finale på hjemmebane. Som Portugal i 2004 (mot Hellas) og Frankrike i 2016 (mot Portugal) skuffet England hjemmepublikum.

For lenge

Mange ristet på hodet da Southgate valgte å starte med tre stoppere og hentet Kieran Trippier inn i laget på bekostning av Bukayo Sako, men det taktiske grepet fikk uttelling nesten umiddelbart.

På dagen tre år etter at Trippier ga England en tidlig ledelse i VM-semifinalen mot Kroatia (som til slutt ble tapt 1-2), bidro Atlético Madrid-backen med assist på et enda tidligere ledermål som rystet Italia. Det var lagets vingbacker som avsluttet en drømmekontring, da Trippiers innlegg ble banket i mål av Ole Gunnar Solskjærs United-elev Luke Shaw.

Kanskje kom målet for tidlig. Det ble veldig lenge å forsvare seg mot et spillsterkt italiensk lag som dominerte banespillet på Wembley stort. Utligningen var veldig fortjent da den kom.

Italia var nærmest et vinnermål i ordinær tid og i første ekstraomgang, men England kviknet til i de siste 15 minuttene. Jack Grealish og John Stones var nær scoring, og Jorginho var veldig heldig som slapp med gult kort etter en skrekktakling mot Grealish.

Etter 120 minutter viste statistikken 20-6 til Italia i avslutninger (hvorav 6-1 mellom stengene) og 62 prosent italiensk ballbesittelse.

Superkontring

Italia presset høyt fra start og tvang nesten umiddelbart fram et hjørnespark da Harry Maguire sleivet med et tilbakespill. Men Maguire klarerte selv corneren fra Lorenzo Insigne, og så satte England i gang en superkontring som endte med tidenes raskeste finalemål i EM, etter 117 sekunder.

Shaw startet kontringen med en pasning til Kane. Kapteinen slo et flatt framspill til Trippier, som satte fart på høyresiden. Kyle Walker kom på overlapp og gjorde italienerne passive i presset. Trippier fikk god tid til å forberede innlegg, og han så sikkert at Shaw etter et langt løp vinket på ballen. Innlegget gikk over alle italienere og falt ned på motsatt hjørne av 5-meteren. Solskjær-eleven dro til på halv volley og banket ballen i mål ved nærmeste stolpe.

England kunne knapt fått en bedre start på kampen, eller Italia en dårligere. Italienerne virket rystet i minuttene etter scoringen, men så spilte de seg ikke bare inn i kampen, de overtok taktstokken fullstendig.

Statistikken fra første omgang skulle gi 6-1 i avslutninger for Italia og 62 prosent italiensk ballbesittelse, men England forsvarte seg med dyktighet og slapp til få sjanser.

Italia-sjanser

Federico Chiesa skapte den første på egen hånd da han i det 35. minutt slet seg fri fra først Shaw og så Declan Rice før han satte fart og fra 18 meter sendte et flatt skudd rett utenfor. På overtid i omgangen kom Ciro Immobile til skudd i feltet, men Stones blokkerte. Returen fra Marco Verratti gikk rett på keeper.

Italia fortsatte å dominere banespillet etter pause, og laget kom stadig nærmere utligningsmålet. I det 65. minutt utfordret Chiesa i feltet, kom til skudd og satte Pickford på prøve.

To minutter senere kom utligningen da Bonucci kriget ballen i mål etter et hjørnespark. Domenico Berardis serve ble stusset videre i feltet. Giorgio Chiellini mente at han ble revet ned av Stones, men ved lengste stolpe stupte Verratti foran Mason Mount og nikket mot mål. Pickford slo ballen i stolpen og ut, men Bonucci satte inn returen. På streken prøvde Kane forgjeves å blokkere.

I det 73. minutt kunne Berardi ha avgjort da han nådde Bonuccis bakromspasning før Pickford og sendte et volleyskudd rett over mål.

Innbytter Bernardeschi var centimeter fra å sette inn 2-1 i slutten av første ekstraomgang, men Pickford klarerte med ryggen. Det var siste store italienske sjanse i kampen, men det ble Azzurri-jubel til slutt.

Bernardeschi scoret det siste straffemålet, men Donnarumma var den virkelige matchvinneren.