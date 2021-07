Skarpnord vant i London – femte seier på europatouren

Det er en ny lagturnering som fikk sin start i St. Albans denne uka, men det ble kåret individuell vinner også. Etter sin 68-runde lørdag var Skarpnord 13 slag under par totalt og likt med Atthaya Thitikul fra Thailand på toppen av resultatlista.

Dermed måtte det omspill til, og med birdie avgjorde den norske golfproffen på andre ekstrahull.

For 18-årige Thitikul var 2.-plassen nok til å innta ledelsen i europatourens sammenlagtliste denne sesongen.

Nerver

I lagkonkurransen ble det 2.-plass for Team Skarpnord, der også Carmen Alonso, Frida Gustafsson Spang og Christopher Pinsent deltok. Seieren gikk til Olivia Cowans lag.

– Det var mye nerver i spill. På de korte puttene måtte jeg jobbe for å unngå at hendene skalv. Det er veldig spesielt å vinne denne turneringen. Jeg synes konseptet er kjempebra, og vi hadde det virkelig gøy denne uka, sa Skarpnord.

– Det er ekstra gøy å være del av et lag slik at du spiller også for andre enn deg selv.

Nytt konsept

Turneringen var den første i den nye lagserien, der hvert lag består av tre profesjonelle spillere og en amatør. Skarpnords lag endte 38 slag under par etter tre runder og var tre slag bak Team Cowan.

Individuelt endte Skarpnord og Thitikul ett slag foran Charley Hull og to foran Georgia Hall.

Det blir nye turneringer i Team Series i Sotogrande i august, i New York i oktober og i Saudi-Arabia i november.