På grunn av strenge restriksjoner mellom Canada og USA, har fotballaget Montreal spilt sine første sju hjemmekamper i årets MLS-sesong i Florida og New Jersey.

Nå har klubben derimot fått grønt lys til å returnere til hjemlandet Canada, og nå vil de endelig få lov til å spille hjemmekamper på hjemmebane i Montreal.

Det eneste kravet er at spillere og trenere må være fullvaksinerte for å reise over grensen. Det ble spikeren i kisten for vaksinenekter Erik Hurtado, som ikke ønsker det. Derfor er han nå ferdig i klubben, og har blitt sendt til Columbus Crew i bytte mot 200.000 dollar.

– Vi hadde interesse fra flere hold de siste ukene, selv om vi var fornøyd med innsatsen hans. Før vi gjennomførte overgangen fikk vi en bekreftelse fra Erik om at han ikke var komfortabel med å ta vaksinen, så da gjennomførte vi overgangen, sier Montreal-sjef Oliver Renard i en uttalelse.

Hurtado kom til Montreal som bosmanspiller i februar. Amerikaneren scoret ett mål på sju opptredener for det canadiske MLS-laget.

Spissen var på utlån til Mjøndalen i 2015 og spilte tolv kamper for klubben i Tippeligaen og cupen. I tillegg scoret han tre mål på tre kamper for Mjøndalen 2 i 3. divisjon.