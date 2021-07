Southgate ofret Grealish: – Han forsto det

Landslagssjefen sendte en av troppens mest kreative spillere innpå midt i 2. omgang. Etter at England tok ledelsen i slutten av første ekstraomgang, erstattet han Grealish med Kieran Trippier de siste 15 minuttene.

– Det går bra. Han forsto hvorfor jeg gjorde det. Han var fenomenal da han kom inn, og han satte fart i angrepet, men vi har sett at Danmark kaster fire mann i angrep når de kommer under. Vi trengte en ekstra forsvarer for å gardere mot det. Jeg ville beholde farten til Raheem (Sterling), så da måtte jeg bytte ut en av de to jeg nettopp hadde byttet inn, sa Southgate til BBC.

Phil Foden var den andre angrepsspilleren han hadde byttet inn.

Southgate hadde mye pent å si om Danmark.

– De har noen fantastiske spillere. De slapp opp for damp mot slutten, men jeg må gratulere dem med en utrolig EM-innsats. Kapteinen deres, Simon Kjær, er litt av en person, og jeg glemmer ikke det han gjorde den dagen Christian Eriksen falt om, sa Southgate.