Barcelona-krisen: Hvem må gå planken?

Det er liten tvil om at en fornyelse av kontrakten til Lionel Messi står øverst på prioriteringslisten til Joan Laporta om dagen. Den nyervervede presidenten har tidligere uttalt at Messi ønsker å bli værende, og at de kun leter etter den beste løsningen for begge parter.

Løsningen skal derimot være et godt stykke unna.

– Det er ganske mye arbeid som gjenstår før de er i mål, sier La Liga-ekspert og fotball kommentator Petter Veland til NTB.

Grunnen til at kontraktsforlengelsen drøyer er det faktum at Barcelona ikke har rom i sine budsjetter til å betale lønnen de har blitt enige med Messi om. Veland mener likevel sjansene er gode for at Messi spiller for katalanerne også neste sesong.

– Det virker som at Barcelona har bestemt seg. De kommer til å ta seg råd til det, uansett hva det vil koste, fortsetter han.

Noen må ut

Og det kommer til å koste. For at Messi igjen kan ikle seg den ikoniske trøyen, må lønnsutgiftene ned. Det har LaLiga-president Javier Tebas vært svært tydelig på.

Tebas har advart om at en potensiell resignering av ligaens største stjerne, krever at Barcelona reduserer de øvrige lønnsutgiftene sine betraktelig. Dermed må noen ut.

– Det er ikke til å stikke under stol at Barcelona må bli kvitt spillere. Det er derfor de nå forsøker å kaste Umtiti og Pjanic ut av båten. De sitter på de største lønningene, sett opp imot hvor mye de bidrar sportslig, sier Veland.

Et pengelens Barcelona med altfor høye lønnsutgifter, går derfor en svært turbulent tid i møte. Portene på Camp Nou kan fort bli forvandlet til svingdører de neste ukene. Hvem og eventuelt hvor mange som forlater, er det Barcelona-styret nå jobber frenetisk med å vurdere, ifølge Veland.

– Skal de selge to store fisker? Eksempelvis la Antoine Griezmann og Philippe Coutinho gå. Noe som sparer inn mer midler, enn hvis man tar for eksempel både Junior Firpo, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Neto Murara og Carles Alenã.

Ti overganger gjenstår

For det er ikke rent få spillere som muligens må gå planken. Spillere som Junior Firpo, Francisco Trincão, Matheus Fernandes, Jean-Clair Todibo og Konrad de la Fuente, har allerede blitt veid for lette. Mundo Deportivo rapporterer videre om at ytterligere ti spillere kan bli ofret i løpet av sommervinduet, for å gjøre økonomisk-plass til den argentinske-talismanen.

På listen over spillere som potensielt vil lånes ut eller forlate klubben på permanent basis, finner vi navn som: Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Serigo Roberto, Philippe Coutinho, Carles Alena, Clément Lenglet, Martin Braithwaite, Neto Murara og Moussa Wagué.

Tirsdag spekuleres det også om den franske-stjernen Antoine Griezmann må pensjonere Barcelona-trøyen. Franskmannen kan potensielt være nøkkelen, ettersom han vil frigjøre sårt tiltrengt luft under det mye omtalte lønnstaket.

– Hvor mange som må ut, avhenger jo av hvor mye penger de får inn. Det er den balansegangen Barcelona-styret er inne i nå, sier Veland.

Kan miste seriestarten

I et verstefall kan det være at Messi mister de tre første seriekampene, og ikke blir skrevet inn i troppen før den siste dagen av overgangsvinduet.

– Hvis Barcelona ikke evner å få solgt unna nok spillere, og de gjenværende spillerne ikke aksepterer et drastisk lønnskutt, så kan det bli en realitet, avslutter fotballeksperten.

Fra før er det klart at Sergio Agüero, Eric García og Memphis Depay enda ikke kan fullbyrde overgangen fra sine respektive klubber grunnet overskridelse av lønnstaket.

Barcelona er i en svært krevende økonomisksituasjon. Klubben er medlemsstyrt og medlemseid, noe som har gjort at mangelen på kampdag- og billettinntekter har rammet klubben svært hardt det siste året. De økonomisketapene knyttet til den rådende covid-19-pandemien er bare toppen av isfjellet for et Barcelona som har drevet en lite forsvarlig økonomiskpolitikk over en lang periode.