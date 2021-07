Den tidligere langrennsstjernen soner for øyeblikket på en rusinstitusjon. Northug skulle egentlig gjøre det i et vanlig fengsel, men fikk ja da han søkte om å kombinere soningen med rusbehandling. Det skriver VG.

– Man lærer seg selv å kjenne. For meg har denne pakken vært en fin skole og en god læring, sier Northug i Youtube-videoen.

Han erkjenner også at han må endre seg.

– Jeg ser nå hvor kynisk og egoistisk jeg har vært. Jeg har ikke vært tilstedeværende i familien min. Alt handlet om meg selv.

Northug ble i desember dømt til sju måneders ubetinget fengsel og tap av førerkortet på livstid for flere tilfeller av råkjøring og oppbevaring av narkotika. I sitt første møte med pressen etter hendelsen sa Northug at han hadde et alvorlig rusproblem og at han ville søke hjelp.

I intervjuet sier han at han har fått mye hjelp, og at mye av tide går i gruppeterapi.

– Jeg må bli sjef i eget liv. Ingen andre skal styre livet mitt, sier den tidligere verdensmesteren.