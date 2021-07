Store stjerner hopper av Tour de France

Roglic, som ble nummer to sammenlagt under fjorårets Tour de France, hopper dermed av etter bare åtte etapper. Det dramatiske fallet på den tredje etappen mandag er en av årsakene til at han velger å avbryte.

– Det er ingen grunn til å fortsette nå. Nå er det tid for å lege skaden, og fokusere på mine neste mål. Jeg er veldig skuffet over at jeg må avslutte nå, men jeg må akseptere at det er sånn det er, sier Roglic på klubbens hjemmesider.

– Primoz Roglic vil ikke stille på dagens etappe av Touren. Han har for mye smerter til å fortsette. God bedring, skriver laget på Twitter.

Han var nærmere 40 minutter unna sammendraget da han søndag valgte å avbryte, og lå på en skuffende 51.-plass. Sloveneren har sett ut til å ha vært i smerter siden han deiset i bakken mandag.

Også nederlandske Mathieu van der Poel har valgt å bryte. Han syklet med den gule ledertrøya tidligere i rittet.

– Jeg vil ikke stille til start i dag. Det har vært en fantastisk uke for meg og mine lagkamerater, sier Van der Poel, som nå satser fullt mot OL.

Tadej Pogacar leder etapperittet ett minutt og 48 sekunder foran Roglic' lagkamerat Wout Van Aert.