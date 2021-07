Hamilton har tatt seks av sine sju VM-titler bak rattet i en Mercedes, men har havnet på etterskudd i år. Red Bull-fører Max Verstappen leder VM-kampen med 18 poeng ned til Hamilton.

Likevel forlenger Hamilton nå med Mercedes.

– Det er vanskelig å tro at jeg har jobbet med dette utrolige laget i ni år. Vi har oppnådd så mye sammen, men har fortsatt mye igjen. Jeg er utrolig stolt og takknemlig over hvordan Mercedes har støttet meg i kampen for å øke mangfoldet i sporten vår, sier Hamilton.