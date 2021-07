Italia knuste belgiernes titteldrøm – nok et EM-møte med Spania venter

I en underholdende kamp var Roberto Mancinis lag sterkest i München. Italia-sjefen så Barella og Insigne fikse 2-0 det siste kvarteret av første omgang. Like før pause reduserte Romelu Lukaku fra straffemerket, men nærmere kom ikke det belgiske mannskapet mange hadde som en av årets store tittelfavoritter.

Etter sidebyttet ble det mer en forsvarskamp for Italia. Det er en kunst «Gli Azzurri» er kjent for å mestre, og det fikk Belgia merke i sin desperate jakt på en utligning.

– Vi fortjente virkelig denne seieren. Spillerne mine var ekstraordinære. Vi led de siste ti minuttene fordi vi var veldig slitne, sa Mancini til RAI.

Tirsdag skal Italia bryne seg på Spania i den første semifinalen på Wembley i London. Det blir fjerde gang på rad at stornasjonene møtes i cupspillet i EM. For fem år siden vant Italia 2-0 i første utslagsrunde, men i 2012 tok spanjolene en overlegen 4-0-seier i finalen.

– Veien er fortsatt lang. Det er to kamper igjen å spille, så la oss nyte dette. Vi får se hva som skjer, sa Mancini på spørsmål om han værer Italias første EM-gull siden 1968.

Laget hans har gått hele 32 kamper på rad som ubeseiret.

Magi

Fredagens siste kvartfinale innfridde høye forventninger. Kevin De Bruyne ble klar til kamp og var sentral da Belgia tidlig så farlige ut på kontringer, men stjernekeeper Gianluigi Donnarumma sto stødig og slo unna det som kom.

Leonardo Bonucci trodde han hadde sendt Italia i ledelsen etter drøyt et kvarter, men målet ble annullert for offside. VAR-bildene viste at Giorgio Chiellini sto på feil side da han flikket videre et lavt innlegg til sin stoppermakker.

Etter en halvtime skulle Italia få en tellende scoring. Med en magisk vending lurte Barella tre belgiere og dunket inn 1-0. Målet kom da Belgia mistet ballen i et forsøk på å spille seg ut.

Insigne doblet ledelsen ved å curle ballen i lengste hjørne fra utsiden av boksen. Signaturscoringen fra Napoli-stjernen kom i det 44. minutt, men dramaet i omgangen var ikke over.

Rett etter gikk Jérémy Doku i bakken etter å ha blitt felt av Giovanni Di Lorenzo. Dommeren pekte på krittmerket, og straffen sendte Lukaku midt i mål.

Ut på båre

Belgia dominerte banespillet i 2. omgang, men det ville seg ikke helt for laget som i år drømte om å vinne sitt første mesterskapssluttspill.

Nærmest en utligning var Lukaku da han etter en time ble servert et eminent innlegg fra De Bruyne. Ved bakre stolpe skjøt Inter-spissen i låret til Leonardo Spinazzola. Han rakk ikke å gjøre noe ut av returballen.

Ti minutter senere var det igjen litt trøkk over Belgia. Dries Mertens og Nacer Chadli markerte seg umiddelbart som innbyttere i det oppbyggende spill, og foran mål fikk både Lukaku og Thorgan Hazard muligheter til å score fra kort hold.

Skader preget siste halvdel av omgangen. Fem minutter ut i innhoppet måtte Chadli av banen, og ikke lenge etterpå var Italia tvunget til å ta av Spinazzola på båre. Sistnevnte skal ifølge italienske medier ha røket akillessenen.

Lar vente på seg

I sluttminuttene strevde Belgia med å finne den nødvendige kreativiteten uten Eden Hazard på banen. Real Madrids skadeforfulgte stjerne ble ikke klar til fredagens oppgjør.

For tre år siden ble Belgia VMs tredje beste lag, men i EM har ikke nasjonen tatt seg lenger enn til kvartfinalen siden sølvet i 1980.

– Spillerne fortjener ikke å bli slått ut av denne turneringen. De har gjort en utrolig jobb. Dessverre møtte vi et bra lag. Det var en utslagskamp mellom to gode lag, men marginene var ikke på vår side, sa Belgia-trener Roberto Martínez.