Spania overvant straffetraumet – slo Sveits i EM-kvartfinalen

Det ble klart etter 1-1 etter ekstraomganger og spansk 3-1-seier på straffer i St. Petersburg. Sergio Busquets bommet på Spanias første straffe. Kapteinen fintet ut Yann Sommer i Sveits-buret, men satte ballen i stolpen.

Da fryktet han det verste. Spania har ingen god straffestatistikk i nyere tid, og i 2018-VM røk stornasjonen rett ut av cupspillet etter tap for Russland fra krittmerket.

Men denne gangen var det Sveits-spillerne som taklet presset dårligst. Mario Gavranovic scoret på den første straffen, men deretter ble det tre strake bom fra Fabian Schär, Manuel Akanji og Ruben Vargas. Det var en stor kontrast fra da laget var feilfri i straffesparkkonkurransen mot Frankrike i åttedelsfinalen.

Da gjorde det ikke noe for Spania at Rodrigo så sitt forsøk bli reddet av Sommer. Mikel Oyarzabal satte inn den avgjørende straffen.

Førstkommende tirsdag skal spanjolene møte enten Belgia eller Italia i semifinalen.

Utvist

I ekstraomgangene dominerte Spania totalt og pepret Sommer med avslutninger, men Sveits-målvakten ryddet unna alt som kom. Innbytter Gerard Moreno sløste spesielt med sjansene.

Ved ordinær tid sto det 1-1 etter to sveitsiske scoringer. Denis Zakaria hjalp uforskyldt Spania i tidlig ledelse, men Xherdan Shaqiri utlignet etter halvspilt 2. omgang. En stor glipp av de spanske midtstopperne ga Remo Freuler en gratis kontringsmulighet, og den skuslet ikke Sveits bort. Shaqiri scoret på direkten idet han fikk pasningen.

En hodemist fra Freuler reduserte Sveits til ti mann i det 77. minutt. Han fikk rødt kort for en stygg takling på Moreno.

Ti selvmål

I en seig første omgang tok Spania ledelsen etter kun åtte minutter. På en corner skjøt Jordi Alba ballen i mål via en uheldig Zakaria. I det sveitsiske buret ble keeper Yann Sommer satt helt ut av spill.

I statistikken ble det kreditert som et selvmål. Det var tiende gang i årets EM at en spiller styrte ballen i eget nett. Det er én gang mer enn i alle øvrige 15 europamesterskap til sammen siden oppstarten i 1960.

Bortsett fra scoringen skjedde det svært lite før pause. Spania dominerte banespillet, men balltempoet var lavt. På toppen gikk Sveits ut med en forsiktig tilnærming, og i sum la det en kraftig demper på fotballfesten i St. Petersburg.

Hevet seg

Men utover i 2. omgang våget Sveits mer og viste fram sine offensive evner. Shaqiri kom først med et tidlig skremmeskudd, og i det 56. minutt var Zakaria svært nær utligning da han stanget et hjørnespark mot lengste hjørne. Spania-keeper Unai Simon var sjanseløs på å nå bort, men kunne lettet se ballen så vidt snike seg utenfor stolpen.

Noen minutter senere tuppet Steven Zuber en avslutning mot mål fra kort hold, men forsøket ble blokkert. Ikke lenge etter fikk Sveits uttelling da Shaqiri utnyttet klønete spill i det spanske forsvaret.

Sveits sjokkerte med straffeseier over regjerende verdensmester Frankrike i åttedelsfinalen. Laget lå under 1-3, men to sene mål berget 3-3 og ekstraomganger. En straffebom fra superstjernen Kylian Mbappé sendte sveitserne sensasjonelt videre.

I den kampen sto Granit Xhaka fram som en kaptein verdig på midtbanen, men Arsenal-profilen måtte stå over Spania-møtet på grunn av kortkarantene. Han ble erstattet av Zakaria, og fra tribunen så Xhaka det sveitsiske EM-eventyret ta slutt.