Tysk avis: Kjære engelskmenn, dere hadde motet vi trengte

Det brukes ikke krigstyper med slakt av landslaget på de tyske avisforsidene, i stedet er det jevnt over en erkjennelse av at det beste laget vant, viser en gjennomgang engelske Daily Mail har gjort.

– Kjære engelskmenn. Dere har skaffet dere en fortjent seier mot oss på Wembley og avsluttet Joachim Löws fantastiske æra. Dere hadde motet vi trengte. Lykke til i resten av EM, lyder det på forsiden av tyske Express.

«K.O. på Wembley»

Die Welt velger færre ord, men får likevel fram budskapet om en fortjent seier med overskriften «K.O. på Wembley», altså en knockoutseier.

Flere aviser velger å hylle Löw som takker av som landslagssjef. Han har gitt Tyskland et VM-gull, men også flere skuffelser.

– Stor respekt, skriver Hamburger Morgenpost på sin forside ledsaget av et bilde av Löw.

Tysk EM-stjerne om egen bom: – Det gjør fryktelig vondt

Den tyske fotballveteranen Thomas Müller innrømmer at den spolerte sjansen i EM-thrilleren mot England tirsdag har vært vanskelig å svelge.

Den tyske landslags-profilen Thomas Müller grep ikke muligheten til å utligne under tirsdagens gigantoppgjør mot England. Foto: Frank Augstein / AP

Det var i det 82. minuttet av Tysklands 0-2-tap at en stygg feilpasning fra Englands målscorer Raheem Sterling endte opp hos Chelsea-spiller Kai Havertz. Han kunne trille Thomas Müller alene med Jordan Pickford i England-målet.

Den ellers så sikre tyskeren sendte ballen en halvmeter til side for mål. Scoring ville gitt 1-1 for tyskerne. I stedet punkterte England kampen like etter.

– Å få den store muligheten, for så la den gå til spille, det gjør rett og slett fryktelig vondt, skrev Müller på sin Instagram-profil onsdag.

Hadde Bayern-stjernen omsatt sjansen i mål, ville han ha kunnet juble for sin 40. landslagsscoring på 107 opptredener. Müller avsluttet i stedet sin tredje strake EM-turnering uten nettkjenning.

England i EM-rus: Tror alle frykter oss nå

Engelskmennene hadde lenge på triumf mot Tyskland, som de ikke hadde slått i en utslagsrunde siden VM-finalen i 1966. Det er også sist gang England vant et mesterskap.

Nå går klassikeren «Football Is Coming Home» sin seiersgang igjen, skriver BBC.

Troen i England er stor på at det som nå 55 år med sorg siden VM-finaletapet blir til en sommer i lykkerus.

Det ble feiret med elleville jubelscener i London sentrum utover kvelden og natten.

– Alle lag vil se på oss nå og vite at vi er farlige, sier Harry Kane, som scoret i 2-0-seieren over Tyskland på Wembley.

Nå venter Ukraina i kvartfinalen i Roma. Etter planen skal semifinalene og finalen gå i Wembley, så det kan bli sommeren da fotballen virkelig kommer hjem.