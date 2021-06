Sveitserne drømmer etter EM-drama – Mbappé knust etter bom

– Vi ser ikke etter unnskyldninger. Angeren vi har, hvis vi kan ha en, er at vi ledet 3-1. I tidligere år har vi visst hvordan vi skulle stenge sjappa, sa Frankrikes kaptein og keeper Hugo Lloris til TF1.

Kampen ble et fyrverkeri, med sveitsisk ledelse før Frankrike gikk opp i 3-1. Så kom Sveits tilbake.

– Vi gikk gjennom alle følelser som er mulig, og for å være ærlig var det fotball sånn vi liker det. De to målene vi slapp inn på slutten såret oss virkelig, sa Lloris.

Sveits i drømmeland

Mbappé var alene om å ikke score i straffesparkkonkurransen etter at det sto 3-3 etter 120 minutters spill.

– Kylian er virkelig lei seg, det er alle spillerne. Men ingen kan være sure på ham, for han tok ansvar ved å ta den femte straffen, sa landslagssjef Didier Deschamps.

Lagene byttet lenge på å score fra krittmerket da kampen skulle avgjøres. Frankrikes Lloris var nærmest å redde da han fikk hånden på forsøket fra Ruben Vargas, men klarte ikke holde ballen ute.

Presset lå tungt på PSG-stjernen Kylian Mbappé da han gikk fram som franskmennenes femtemann. Forsøket endte med å bli for svakt.

Dermed detonerte et heroisk kjempende sveitsisk mannskap en fotballbombe av de helt sjeldne. Keeper Sommer sto til slutt igjen som den store helten sammen med tomålsscorer Haris Seferovic.

De franske kjempefavorittene fikk på sin side aldri den enkle veien til kvartfinalene som mange hadde sett for seg. Til slutt måtte det straffesparkkonkurranse til å avgjøre dramaet i Bucuresti.

For Sveits ble det en magisk kveld som ga liv til drømmene.

– Vi skrev fotballhistorie for vår nasjon. Nå har vi Spania i kvartfinalen. Det blir vanskelig, men vi drømmer nå, sa Sveits-kaptein Granit Xhaka til Sky Sport.

I forkant hadde aktørene i Bucuresti levert et fotballfyrverkeri som inneholdt noe nær alt.

Gyllent Benzema-comeback

I den sveitsiske leiren var gleden enorm etter kampslutt, og med god grunn. Arsenal-profilen Granit Xhaka og lagkameratene hadde vært gjennom en berg-og-dalbane i følelser. Etter å ha manges EM-favoritt på gaffelen allerede tidlig i annen omgang, snudde kampen to ganger.

1-0-scoringen i første omgang som ga sveitserne en tidlig ledelse og sendte sjokkbølger gjennom den franske leiren var flott. Et presist innlegg havnet på hodet til Haris Seferovic, som styrte ballen ned i hjørnet bak keeper Hugo Lloris.

Frankrike slet på sin side med å komme til klare målsjanser, og kunne havnet i ytterligere trøbbel da Sveits fikk straffe etter ti minutters spill i annen omgang. Keeper Hugo Lloris reddet imidlertid forsøket fra Ricardo Rodríguez på mesterlig vis.

I stedet smalt det i motsatt ende. Karim Benzema ble foran EM hentet tilbake på laget etter mange års fravær. Den avgjørelsen så ut til å kunne være gull verdt.

Spissveteranen, som scoret 23 mål for Real Madrid denne sesongen, vartet opp med en lekker detalj da han tok med seg ballen og vippet inn 1-1-scoringen. Langt enklere var 2-1-målet, der Benzema igjen var sistemann på ballen etter forarbeid av Kingsley Coman, Kylian Mbappé og Antoine Griezmann.

Pogba-perle

Den sveitsiske straffebommen så ut til å ha gitt Frankrike et formidabelt momentum, mens sveitserne virket en smule resignerte.

Paul Pogba fikk kjempetreff fra distanse da han sendte ballen i krysset til 3-1 med et kvarter igjen å spille. Da så all spenning ut til å være blåst bort, men et hardt kjempende sveitsisk mannskap ville det annerledes.

Reduseringen til 2-3 var av det vakre slaget signert Seferovic, og med få sekunder igjen av ordinær tid fullbyrdet innbytter Mario Gavranovic opphentingen og skjøt den elleville EM-kampen til ekstraomganger.

De forble målløse, og dermed måtte straffer til. Der var Sveits best.

I kvartfinalen er det duket for oppgjør mellom Sveits og Spania i St. Petersburg. Den kampen går kommende fredag.

Spania måtte ha ekstraomganger for å sikre sin kvartfinalebillett mot Kroatia mandag. Kampen endte 5-3 etter 120 minutters spill.