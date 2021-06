Drømmescoringer og Belgia-hjelp sendte Danmark videre i EM, slo Russland 4-1

Det var ikke før 15 minutter gjensto i Parken at jubelen for alvor braket løs for 25.000 neglebitende dansker i København. Da fikk Belgia sitt første av to mål mot Finland, samtidig som Danmark ledet 2-1 over Russland.

Så kom ketsjupeffekten. Ny scoring av Belgia og to nye mål for Kasper Hjulmand og hans danske mannskap fulgte.

Dermed havnet Danmark på annenplass i gruppa med tre poeng. Like mange som Finland og Russland, men best på «innbyrdes-tabellen» mellom de tre lagene.

Scenarioene var mange før gruppe B skulle avgjøres, men én ting hadde danskene klart for seg: Kun seier var godt mot Russland.

Så satte Mikkel Damsgaard fyr på Parken. Samtidig ble han Danmarks yngste målscorer i et EM eller VM. Et godt mottak ble fulgt opp av en liten berøring hvor han fikk lagt ballen til rette og tatt av presset. Deretter, fra 20 meter, bøyde han ballen rundt Russland-keeper Matvej Safonov, som ble stående og se på ballen seile i nettet bak ham.

Yussuf Poulsen la på til 2-0 på en gedigen forsvarstabbe, før Artjom Dziuba reduserte på straffespark. Deretter hamret Andreas Christensen inn en suser, og på tampen kontret venstreback Joakim Mæhle inn 4-1.