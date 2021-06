Belgisk-seier ga svensk EM-jubel

Svenskene møter Polen i sin siste gruppekamp onsdag, men det oppgjøret blir ikke lenger et være eller ikke være i turneringen for «söta bror». Det sørget Østerrike og Belgia for mandag.

Østerrikes 1-0-seier over Ukraina betyr at sistnevnte endte på tredjeplass i gruppe C med tre poeng. Samme plassering og antall poeng endte Finland på i gruppe B etter nederlaget for Belgia.

Sverige blir dårligst nummer tre i gruppe E, og med fire poeng etter to kamper plasserer det blågule mannskapet til Janne Andersson seg uansett foran Ukraina og Finland på treertabellen. Der går fire av seks lag til åttedelsfinale.

Hvem svenskene møter i første utslagsrunde avhenger av hvilken plass laget ender på i gruppespillet. Foran onsdagens møte med Polen topper laget tabellen, poenget foran overraskelsen Slovakia og to poeng foran Spania.

Polen ligger sist, men er ikke sjanseløse på å sikre seg avansement.

Sverige har siktet innstilt på tre poeng i onsdagens kamp i St. Petersburg. Til den kampen er Juventus-profilen Dejan Kulusevski klar. Han har vært smittet av coronaviruset.